Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Economia
  • Justiça manda Bradesco informar gerentes responsáveis por operações suspeitas no ES
Irregularidades

Justiça manda Bradesco informar gerentes responsáveis por operações suspeitas no ES

Decisão estipula multa diária de R$ 100 mil ao banco, caso a decisão não seja cumprida. Transações somam quase meio bilhão de reais e estão sendo investigadas pelo crime de evasão de divisas

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:56

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

25 fev 2022 às 16:56
Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Justiça Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Sede da Justiça Federal, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Justiça Federal do Espírito Santo deu ao banco Bradesco 15 dias para que informe os nomes dos gerentes responsáveis por contas onde foram registradas movimentações de câmbio suspeitas. As transações, que somam quase meio bilhão de reais, estão sendo investigadas pelo crime de evasão de divisas. Em caso de não cumprimento da decisão, a Justiça determinou que seja aplicada multa diária de R$ 100 mil ao banco.
Em 2020, o Ministério Público Federal do Espírito Santo denunciou quatro pessoas pelo envolvimento em um esquema que criou uma casa de câmbio clandestina e possibilitou o envio de US$ 89.686.959,00 para contas no exterior. Dois doleiros teriam usado uma empresa de logística sediada em Vila Velha como fachada para as mais de mil movimentações fraudulentas identificadas entre 2014 e 2015.
O esquema contou ainda, segundo o MPF, com a participação do corretor de câmbio e do sócio de uma corretora de valores. Juntos aos proprietários da empresa de logística, eles enviaram dinheiro principalmente para China e Hong Kong, sem declarações de importação ou inserindo dados falsos dos documentos de declarações de importação.

Veja Também

Justiça afasta dono do comando da Itapemirim e manda ele usar tornozeleira eletrônica

Empresários do ES são suspeitos de financiar esquema de roubo de combustível

Como as transações passaram pelo Bradesco, o órgão de controle pediu à instituição bancária o nome dos gerentes responsáveis pelas contas através das quais o dinheiro foi movimentado.
Contudo, o Bradesco teria informado no processo que não era possível identificar essas pessoas.
Assim, o MPF entrou com um pedido judicial para que o banco fornecesse as informações, o que foi acatado.

MULTA DE R$ 92 MILHÕES

Por causa dos procedimentos relativos a operações de câmbio, o Bradesco foi multado em maio de 2020 em R$ 92 milhões pelo Banco Central. Além disso, o banco privado teve que assinar um termo de compromisso que prevê o aprimoramento de procedimentos relativos a operações de câmbio.
Segundo o termo de compromisso, o Bradesco terá de aprimorar seus procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT).
Bradesco tem 40 agências bancárias no Espírito Santo
Unidade bancária do Bradesco em Vitória Crédito: Google Earth
Além disso, o Bradesco terá de comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) “movimentações atípicas de recursos na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998”.
A lei em questão trata dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, além da prevenção à utilização do sistema financeiro para crimes.
O Bradesco foi procurado por A Gazeta e informou que ainda não foi notificado da decisão. "Tão logo isso ocorra, adotará todos os procedimentos necessários para colaborar com a justiça", diz a nota.

Veja Também

Homem é preso após sacar R$ 8 mil de FGTS com documento falso em Vitória

PF deflagra operação contra empresas clandestinas de segurança privada

Justiça manda prefeituras no ES obrigarem moradores a fazer ligação à rede de esgoto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPF Bradesco Justiça Federal Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados