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Capacitação profissional

Huawei, gigante do 5G, escolhe aluna do Ifes para curso na China

A jovem Tainã Ribeiro de Oliveira foi a única do Espírito Santo selecionada para um intercâmbio on-line da empresa de tecnologia, mas após o programa foi convidada para a versão presencial em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 13:00

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 13:00

Tainã Ribeiro de Oliveira, aluna do Ifes
Tainã Ribeiro de Oliveira, estudante do Ifes que participou de um intercâmbio cultural e profissional da multinacional chinesa Crédito: Tainã Ribeiro de Oliveira / Divulgação
Participar de um intercâmbio cultural e profissional de uma multinacional é o sonho de muitos estudantes brasileiros, principalmente para aqueles que são apaixonados pela área de tecnologia, que querem ingressar no setor e ainda desenvolver uma carreira promissora no futuro.
A jovem Tainã Ribeiro de Oliveira, de 24 anos, aluna do 8º período de Engenharia Elétrica do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), foi a única do Estado escolhida para um programa on-line da gigante da tecnologia Huawei, empresa líder na venda de equipamentos para a conexão 5G no mundo. Ela também foi convidada para participar da versão presencial na China em 2021.
A Huawei, que produz equipamentos de telecomunicações, está sediada na cidade chinesa de Shenzhen. Neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o programa de intercâmbio precisou ser feito de forma remota. Entretanto, os participantes desta edição já foram convidados para ir até o país asiático para conhecer fisicamente a estrutura da empresa e sua cultura.
Fiquei sabendo do intercâmbio por meio de um professor do Ifes. No início fiquei um pouco insegura, já que as qualificações seriam feitas em inglês. No decorrer do treinamento, fui ficando cada vez mais animada com a proposta do programa. Este ano o evento foi on-line, mas já fomos convidados a participar presencialmente no ano que vem. A oportunidade é incrível", comenta a jovem.
A edição deste ano, contou com a participação de 48 alunos brasileiros das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Computação. O evento foi realizado de 7 a 11 de dezembro e foi voltado para o desenvolvimento e a qualificação de estudantes das áreas relacionadas com Tecnologia da Informação e Comunicação.
Durante o intercâmbio, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as tecnologias produzidas pela gigante chinesa como  as voltadas para 5G, computação em nuvem, segurança cibernética, transformação digital e inteligência artificial. Todas as atividades foram feitas remotamente. 

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Para participar, Tainã  precisou enviar uma carta de apresentação, juntamente com as notas do curso. Ao ser pré-selecionada, ela teve que gravar um vídeo falando sobre o que esperava do programa e porque deveria estar entre os escolhidos.
A programação contou com diversos cursos, aulas de mandarim, troca de experiência com alunos de outras instituições e conhecimento do que está sendo produzido do outro lado do mundo. Os cursos eram todos em inglês.
"Participar do intercâmbio foi uma oportunidade grandiosa para conhecer a cultura chinesa e o que eles estão desenvolvendo na área de tecnologia, justamente esta que tenho grande interesse no futuro. Os cursos foram desenvolvidos em uma plataforma da empresa e teremos acesso vitalício a ela. Estou muito feliz com a experiência e os frutos que vou poder colher com ela, relata a jovem.
Depois do programa, a Tainã já participou de uma feira de vagas de emprego e estágio, com a presença de empresas de todo o mundo, além de ser incluída no perfil do Linkedin da Huawei.
É muito importante para a carreira ter esses contatos, para estar preparado para coisas maiores que poderão surgir. Pretendo fazer mestrado e doutorado para seguir a carreira acadêmica. Quero estudar fora e momentos como este nos preparam para isso, comemora.
A Huawei Technologies Co. Ltd. é a maior fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações do mundo, tendo ultrapassado a sueca Ericsson em 2012.

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