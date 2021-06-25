Homem morre ao cair dentro de navio no Porto de Vitória

Homem morreu ao cair de uma altura de 17 metros dentro de um navio na costa do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 38 anos, identificado como Walter de Souza, morreu ao cair dentro de um porão em um navio que estava atracado no Porto de Vitória nesta quinta-feira (24). A morte foi confirmada pela Polícia Civil , que afirmou que o corpo foi recolhido e que a ocorrência ainda está em andamento. A Capitania dos Portos do Espírito Santo (Cpes) informou que o homem era prestador de serviços do Navio Mercante "Intrepid", com bandeira de Malta. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Segundo informações da TV Gazeta , a vítima fazia uma limpeza no local quando acabou caindo de uma altura de 17 metros após o navio balançar. Segundo a Polícia Civil, ele não estava usando equipamento de segurança. Walter chegou a ser socorrido por colegas, mas não resistiu aos ferimentos.

A TV Gazeta informou também que a perícia da Polícia Federal chegou a ir ao navio em alto mar, mas a embarcação foi trazida novamente para o Porto de Vitória para a retirada do corpo do homem. Já eram quase 23h quando o corpo de Walter chegou ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, Walter é do Rio de Janeiro e não teria parentes de primeiro grau no Espírito Santo. A família afirmou que entrou em contato com representantes da empresa dele e uma procuração será passada para que os representantes da empresa façam a liberação do corpo nesta sexta (25).

O QUE DIZ A CODESA

Segundo a Companhia Docas do Espirito Santo (Codesa), o trabalhador caiu no porão da embarcação, durante serviço de limpeza, na manhã de quinta-feira (24). Em nota enviada no final da noite, a Codesa informou que, em atendimento à Capitania dos Portos do ES, priorizou atracação do navio para a remoção do corpo. "O navio estava fundeado a 12 milhas do litoral capixaba. No início da noite, atracou no Cais Comercial de Vitória. O acidente será investigado pela Autoridade Marítima", diz a nota.

A Capitania dos Portos comunicou que o navio havia deixado o Porto de Vitória com destino à cidade de Rosário, na Argentina. O órgão informou que acionou os órgãos competentes e a Agência Marítima responsável pelo navio, para a realização de perícia. As causas do acidente serão investigadas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela Capitania.

A Capitania destacou ainda que incentiva e considera importante a participação da comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185, número para emergências marítimas e pedidos de auxílio, e (27) 2124-6526, para falar diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias.

"Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS", diz a nota do órgão.