Comerciante da Grande Vitória perde R$ 1.500 no "golpe da novinha"

Homem que sofreu o golpe preferiu não se identificar, mas deu entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Em entrevista à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, ele contou que a falsa amizade começou pelas redes sociais e migrou para um aplicativo de mensagens. Por lá, ele recebeu fotos nuas da jovem e acabou enviando algumas dele. Era o que os criminosos precisavam. Pouco depois, o suposto pai dela apareceu na conversa e o ameaçou, dizendo que tratava-se de uma menor de idade.

"No outro dia, acordei com o suposto pai dessa jovem, dizendo que ela tinha 16 anos, era virgem e tinha problemas psicológicos e perguntando o que eu tinha feito com a filha dele. Ele disse que ela precisava de tratamento psicológico, em uma clínica que custava R$ 9 mil e que precisaria urgentemente de R$ 4,5 mil para dar entrada no tratamento" Morador da Grande Vitória - Não quis ser identificado

Pressionado e com medo de ser denunciado, o comerciante acabou transferindo parte do valor exigido. Ele só percebeu que era um golpe quando uma terceira pessoa, que disse ser advogado da família, entrou em contato exigindo mais dinheiro. Então, ele contou tudo para os parentes e acionou a polícia.

No entanto, o pesadelo não parou e as tentativas de extorsão continuaram, com uma pressão psicológica maior. Os criminosos começaram a criar perfis falsos do comerciante e a procurar familiares e amigos dele. "Avisei todos os meus irmãos, meus parentes e minha esposa para não aceitarem o pedido de amizade. Eles tentaram com todos", contou.

Prints da conversa entre a vítima e o golpista

prints (capturas de tela) das conversas foram entregues à O desespero só acabou quando ele bloqueou os contato dos bandidos. Todos os(capturas de tela) das conversas foram entregues à Polícia Civil . Atualmente, o caso dele está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, comandada pelo delegado Brenno Andrade.

"As pessoas que forem vítimas desse tipo de golpe devem registrar a ocorrência junto à toda materialidade. Ou seja, prints e conversas. Se eventualmente você fizer um depósito, também junte isso na ocorrência. A partir dessas provas, vamos começar a investigação", orientou, ressaltando que os criminosos às vezes usam fotos de investigadores e delegados reais.

Vítima do "golpe da novinha" registrou o crime junto à Polícia Civil, conforme orientação das autoridades Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Ainda de acordo com o delegado, o número de telefone usado pelos golpistas tem, normalmente, o DDD do Rio Grande do Sul . Ele também pede para que as vítimas não façam transferência bancária e procurem uma delegacia o mais rápido possível. Além de ter atenção especial a amizades com desconhecidos na internet.

HOMEM PERDEU QUASE R$ 22 MIL NO NORTE DO ES

Em setembro do ano passado, um morador de Linhares também foi vítima do "golpe da novinha". Ele perdeu quase R$ 22 mil por medo e vergonha de ser exposto. O fato foi confirmado pela Polícia Civil, que investiga o caso, e informou que o homem tinha 43 anos de idade e morava no bairro Jardim Laguna.