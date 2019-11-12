Garçom: categoria tem direito de ficar com 100% da gorjeta, diz governo federal Crédito: Shutterstock

O famoso 10% cobrado por muitos bares e restaurantes é patrimônio do trabalhadores e não das empresas. A Medida Provisória, que lançou o Programa Verde Amarelo na tarde desta segunda-feira (11), estabeleceu que a gorjeta terá que ficar com os garçons e não precisará ser dividida com os patrões.

Your browser does not support the audio element. Gorjeta do garçom não poderá ser dividida com bares e restaurantes

Atualmente, não existe uma regra para dizer como os estabelecimentos devem recolher e repassar o valor da gorjeta aos funcionários. No lançamento do Programa Verde Amarelo, Rogério Marinho, secretário Especial de Previdência e Trabalho, explicou que (a gorjeta) não é benefício próprio do empregador ou de um único empregado, mas será somada para as contas dos salários dos trabalhadores. Porém, o governo ainda não detalhou como isso se dará.

A última legislação vigente sobre o tema, a Medida Provisória (MP) 808 de 2017, caducou em abril do ano passado, ainda na gestão de Michel Temer. De acordo com ela, a gorjeta não seria considerada receita própria dos empregadores, já que ela é destinada aos trabalhadores. A gorjeta deveria ser distribuída de acordo com o que for firmado em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

No projeto de Temer, caso a empresa estivesse inscrita em regime de tributação federal diferenciado, ela deveria lançar a gorjeta na nota de consumo, com a possibilidade de retenção de até 20% para custeio de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à remuneração do trabalhador. O valor remanescente pertenceria ao trabalhador.