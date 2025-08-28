Feira em Cachoeiro tem pedras que custam R$ 2 mil por metro quadrado

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:18
Apesar dos impactos do tarifaço em parte dos produtos brasileiros, o setor de rochas naturais segue com produtos para movimentar o mercado brasileiro e de exportações, com peças que passam de R$ 180 mil por bloco. Com pedras exóticas e ativações imersivas, a 36ª edição da Cachoeiro Stone Fair, no Parque de Exposições Carlos Caiado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começou na última terça-feira (26) e vai até esta sexta (29), das 14h às 20h.
Dentre as mais de 200 marcas expositoras, uma das pedras mais caras vendidas na feira foi a Tourmaline, com o bloco custando 34 mil dólares (aproximadamente 184 mil reais). Além dela, outro destaque foi para o quartzito Perla Santana, com o metro quadrado avaliado em R$ 2 mil. Dos mais simples, mas nem tanto, o Avorio (dolomita com cristal de quartzo) também foi um dos mais procurados, com o metro quadrado da chapa saindo por R$ 450.
Em média, os quartzitos tem uma ampla faixa de preços, com preços variando de R$ 400 a R$ 6 mil por metro quadrado.
A CEO da Milanez & Milaneze, Flávia Milaneze, destacou a relevância da feira para os encontros das marcas. “Reunimos visitantes de todos os estados brasileiros, isso acaba sendo um movimento importante de trazer toda a cadeia produtiva do setor de rochas para geração de negócios. O foco da Cachoeiro Stone Fair é o mercado interno e o abastecimento da cadeia produtiva do setor de rochas no Brasil”, comentou.
Outro chamativo no evento são as ativações nos estandes dos expositores. A Secretaria de Cultura e Turismo da prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), promoveu um voo livre na rampa do mirante de Cachoeiro do Itapemirim com óculos de realidade virtual.
Já o Decolores levou os visitantes para um passeio pela história da empresa, pela utilização das pedras no mercado nacional e pelas atitudes sustentáveis, tudo em uma sala projetada com imagens correndo em 360°.
Depois de ter apenas o quartzito incluído na lista de exceções do tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump aos produtos brasileiros, as grandes marcas de pedras ornamentais seguem em busca de soluções para as perdas na exportação.
“Quando você tem alguns impactos, igual ao tarifaço, a feira vem como uma excelente oportunidade para atender a novos mercados. Então, o momento é propício para podermos contribuir no setor e na diversificação de mercado, gerando negócios e trazendo resultados para o setor”, completou Flávia Milaneze.
