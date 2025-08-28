Rochas naturais

Feira em Cachoeiro tem pedras que custam R$ 2 mil por metro quadrado

A Cachoeiro Stone Fair vai até esta sexta-feira (29). Diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, evento tem como foco vendas para o mercado interno

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:18

Dentre as mais de 200 marcas expositoras, uma das pedras mais caras vendidas na feira foi a Tourmaline, com o bloco custando 34 mil dólares (aproximadamente 184 mil reais). Além dela, outro destaque foi para o quartzito Perla Santana, com o metro quadrado avaliado em R$ 2 mil. Dos mais simples, mas nem tanto, o Avorio (dolomita com cristal de quartzo) também foi um dos mais procurados, com o metro quadrado da chapa saindo por R$ 450.

Bloco Tourmaline na Cachoeiro Stone Fair Crédito: Divulgação / MGA

Em média, os quartzitos tem uma ampla faixa de preços, com preços variando de R$ 400 a R$ 6 mil por metro quadrado.

Pedra Avorio na Cachoeiro Stone Fair Crédito: Divulgação

A CEO da Milanez & Milaneze, Flávia Milaneze, destacou a relevância da feira para os encontros das marcas. “Reunimos visitantes de todos os estados brasileiros, isso acaba sendo um movimento importante de trazer toda a cadeia produtiva do setor de rochas para geração de negócios. O foco da Cachoeiro Stone Fair é o mercado interno e o abastecimento da cadeia produtiva do setor de rochas no Brasil”, comentou.

Imersão e interatividade

Outro chamativo no evento são as ativações nos estandes dos expositores. A Secretaria de Cultura e Turismo da prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), promoveu um voo livre na rampa do mirante de Cachoeiro do Itapemirim com óculos de realidade virtual.

Simulação de voo livre do Sebrae na Cachoeiro Stone Fair Crédito: Divulgação

Já o Decolores levou os visitantes para um passeio pela história da empresa, pela utilização das pedras no mercado nacional e pelas atitudes sustentáveis, tudo em uma sala projetada com imagens correndo em 360°.

Decolores leva imersão ao Cachoeiro Stone Fair Crédito: Divulgação

O futuro pós-tarifaço

Depois de ter apenas o quartzito incluído na lista de exceções do tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump aos produtos brasileiros, as grandes marcas de pedras ornamentais seguem em busca de soluções para as perdas na exportação.

“Quando você tem alguns impactos, igual ao tarifaço, a feira vem como uma excelente oportunidade para atender a novos mercados. Então, o momento é propício para podermos contribuir no setor e na diversificação de mercado, gerando negócios e trazendo resultados para o setor”, completou Flávia Milaneze.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta