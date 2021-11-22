Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mês da Consciência Negra

Feira destaca o empreendedorismo feminino negro em Vitória

Evento acontece até 1°de dezembro na Assembleia Legislativa; roupas, acessórios, doces e outros produtos estão à venda no local
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 nov 2021 às 16:24

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 16:24

Cláudia de Meira é uma das expositoras da feira
Cláudia de Meira é uma das expositoras fa Crédito: Fernando Madeira
O empreendedorismo de mulheres negras e o empoderamento feminino são os destaques da Feira Afroempreendedoras Dandara, que acontece até 1º de dezembro, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória. O evento é aberto ao público e pode ser visitado de segunda a quarta, das 9 às 17 horas, até 1º de dezembro.
São sete expositoras que aproveitam a oportunidade para comercializar produtos feitos por elas. Entre os itens estão roupas, artesanato, acessórios, fragrâncias e doces. Todas elas costumam vender as mercadorias pelas redes sociais. 
Uma das expositoras da feira é Cláudia de Meira, idealizadora da Cacau Moda Afro, que produz roupas e acessórios com temática africana. A inspiração para a marca veio quando as filhas da empreendedora buscavam representatividade por meio do vestuário e não encontravam.
“Estudamos e criamos as estampas. Cada uma delas tem um significado de acordo com cada continente. Costumamos dizer que são roupas que falam”, ressalta. 
A feira recebeu o nome de Dandara, que foi companheira de Zumbi dos Palmares e teve papel importante na construção do comando do Quilombo dos Palmares. Ela era uma mulher negra e guerreira que ficou conhecida como um dos principais nomes na luta contra a escravidão no Brasil no século XVII.

Feira Dandara destaca o empreendedorismo feminino negro em Vitória

A exposição foi proposta pelo gabinete da Procuradoria Especial da Mulher, da deputada estadual Iriny Lopes (PT).

SAIBA MAIS SOBRE A FEIRA

  • Feira de Afroempreendedoras Dandaras
  • Funcionamento: de segunda a quarta, das 9 às 17 horas, até 1º de dezembro
  • Local: Térreo da Assembleia Legislativa

CONHEÇA AS EXPOSITORAS

  •  Barbara Leticia dos Santos Bastos Dal Bem, da Barbarizy, especializada em moda afro.
  • Claudia de Meira, da Cacau Moda Afro, trabalha com roupas que abordam as cores e cultura do continente africano como forma de contar a história da ancestralidade afro.
  • Gleice Keli, da Doces da Quebrada, vende bolo no pote, copo felicidade, pudim e torta.
  • Luanda Alves de Souza, da Fuxic da Zuzu, trabalha com artesanatos para cozinha, tecidos e crochê.
  • Pâmella Rodrigues Auer dos Santos, da Antifrizz de Cetim, atua com a fabricação de toucas de cetim
  • Pauliane Reis de Souza, da Pauli Laços, atua com produtos artesanais, como laços de gorgorão e cetim, tiaras, viseiras personalizadas e muito mais.
  • Ursula Ramos, da Kizzala, trabalha com fragrâncias inspirada na cultura africana.

Veja Também

Periferia business: as mulheres que moram e empreendem nas comunidades

Mulheres da periferia derrubam barreiras e abrem o próprio negócio

Vídeo: 7 dicas para a mulher identificar seu perfil de negócios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empreendedora Consciência Negra Todas Elas Mulher Empreendedora Empreendedorismo Feminino E Educação Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados