Feira destaca o empreendedorismo feminino negro em Vitória

O empreendedorismo de mulheres negras e o empoderamento feminino são os destaques da Feira Afroempreendedoras Dandara, que acontece até 1º de dezembro, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória. O evento é aberto ao público e pode ser visitado de segunda a quarta, das 9 às 17 horas, até 1º de dezembro.
São sete expositoras que aproveitam a oportunidade para comercializar produtos feitos por elas. Entre os itens estão roupas, artesanato, acessórios, fragrâncias e doces. Todas elas costumam vender as mercadorias pelas redes sociais.
Uma das expositoras da feira é Cláudia de Meira, idealizadora da Cacau Moda Afro, que produz roupas e acessórios com temática africana. A inspiração para a marca veio quando as filhas da empreendedora buscavam representatividade por meio do vestuário e não encontravam.
“Estudamos e criamos as estampas. Cada uma delas tem um significado de acordo com cada continente. Costumamos dizer que são roupas que falam”, ressalta.
A feira recebeu o nome de Dandara, que foi companheira de Zumbi dos Palmares e teve papel importante na construção do comando do Quilombo dos Palmares. Ela era uma mulher negra e guerreira que ficou conhecida como um dos principais nomes na luta contra a escravidão no Brasil no século XVII.
Feira Dandara destaca o empreendedorismo feminino negro em Vitória
A exposição foi proposta pelo gabinete da Procuradoria Especial da Mulher, da deputada estadual Iriny Lopes (PT).
SAIBA MAIS SOBRE A FEIRA
- Feira de Afroempreendedoras Dandaras
- Funcionamento: de segunda a quarta, das 9 às 17 horas, até 1º de dezembro
- Local: Térreo da Assembleia Legislativa
CONHEÇA AS EXPOSITORAS
- Barbara Leticia dos Santos Bastos Dal Bem, da Barbarizy, especializada em moda afro.
- Claudia de Meira, da Cacau Moda Afro, trabalha com roupas que abordam as cores e cultura do continente africano como forma de contar a história da ancestralidade afro.
- Gleice Keli, da Doces da Quebrada, vende bolo no pote, copo felicidade, pudim e torta.
- Luanda Alves de Souza, da Fuxic da Zuzu, trabalha com artesanatos para cozinha, tecidos e crochê.
- Pâmella Rodrigues Auer dos Santos, da Antifrizz de Cetim, atua com a fabricação de toucas de cetim
- Pauliane Reis de Souza, da Pauli Laços, atua com produtos artesanais, como laços de gorgorão e cetim, tiaras, viseiras personalizadas e muito mais.
- Ursula Ramos, da Kizzala, trabalha com fragrâncias inspirada na cultura africana.