Feira destaca o empreendedorismo feminino negro em Vitória

Cláudia de Meira é uma das expositoras fa Crédito: Fernando Madeira

O empreendedorismo de mulheres negras e o empoderamento feminino são os destaques da Feira Afroempreendedoras Dandara, que acontece até 1º de dezembro, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo , em Vitória. O evento é aberto ao público e pode ser visitado de segunda a quarta, das 9 às 17 horas, até 1º de dezembro.

São sete expositoras que aproveitam a oportunidade para comercializar produtos feitos por elas. Entre os itens estão roupas, artesanato, acessórios, fragrâncias e doces. Todas elas costumam vender as mercadorias pelas redes sociais.

Uma das expositoras da feira é Cláudia de Meira, idealizadora da Cacau Moda Afro, que produz roupas e acessórios com temática africana. A inspiração para a marca veio quando as filhas da empreendedora buscavam representatividade por meio do vestuário e não encontravam.

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“Estudamos e criamos as estampas. Cada uma delas tem um significado de acordo com cada continente. Costumamos dizer que são roupas que falam”, ressalta.

A feira recebeu o nome de Dandara, que foi companheira de Zumbi dos Palmares e teve papel importante na construção do comando do Quilombo dos Palmares. Ela era uma mulher negra e guerreira que ficou conhecida como um dos principais nomes na luta contra a escravidão no Brasil no século XVII.

Feira Dandara destaca o empreendedorismo feminino negro em Vitória

A exposição foi proposta pelo gabinete da Procuradoria Especial da Mulher, da deputada estadual Iriny Lopes (PT).

SAIBA MAIS SOBRE A FEIRA

Feira de Afroempreendedoras Dandaras

Funcionamento: de segunda a quarta, das 9 às 17 horas, até 1º de dezembro

de segunda a quarta, das 9 às 17 horas, até 1º de dezembro Local: Térreo da Assembleia Legislativa

CONHEÇA AS EXPOSITORAS

Barbara Leticia dos Santos Bastos Dal Bem, da Barbarizy, especializada em moda afro.

Claudia de Meira, da Cacau Moda Afro, trabalha com roupas que abordam as cores e cultura do continente africano como forma de contar a história da ancestralidade afro.

Gleice Keli, da Doces da Quebrada, vende bolo no pote, copo felicidade, pudim e torta.

Luanda Alves de Souza, da Fuxic da Zuzu, trabalha com artesanatos para cozinha, tecidos e crochê.

Pâmella Rodrigues Auer dos Santos, da Antifrizz de Cetim, atua com a fabricação de toucas de cetim

Pauliane Reis de Souza, da Pauli Laços, atua com produtos artesanais, como laços de gorgorão e cetim, tiaras, viseiras personalizadas e muito mais.