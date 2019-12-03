Evento em Vitória promove disputa de games e batalha de drones

No ar, pequenas máquinas que são capazes de realizar entregas, pulverizar produtos e até participar de batalhas. Em terra, competidores que disputam campeonatos de jogos online. Games e drones são tecnologias em que empresas estão de olho e ambas estarão presentes no Circuito Startup Summit que acontece de 6 a 8 de dezembro, na Praça do Papa, em Vitória, e tem entrada gratuita.
O analista do Sebrae Samuel Graciolli conta que um espaço de 200 metros quadrados está sendo montado no evento para receber realizar atividades na Arena Drones. "Teremos uma programação de experimentação, em que qualquer pessoa, a partir de 10 anos, vai poder pilotar um drone. Ainda teremos batalhas de drones, com dois competidores por rodada, e uma corrida de pilotos profissionais de drones", comenta.
Na batalha de drones, duas pessoas entrarão por vez na arena para competir entre si. Uma tentará derrubar o drone do outro. Não é preciso fazer inscrição para participar, basta apenas aguardar ser chamado no local.
Já a programação da Arena de Gamer contará com uma mostra de jogos produzidos nas Game Jams (encontros de desenvolvedores), além de campeonatos de League of Legends (LOL), Counter-Strike e Free Fore.
O circuito será realizado pelo Sebrae ES com o apoio do Ecossistema de Inovação. Na programação do evento estão mais de 40 atrações, 15 espaços de inovação e tecnologia, palestrantes de renome nacional e startups com exposição de produtos e serviços, em uma estrutura de 3.600 metros quadrados.
SAIBA MAIS
- Data: 6 a 8 de dezembro
- Local: Praça do Papa
- Estrutura: serão mais de 40 atrações, 15 espaços de inovação e tecnologia, palestrantes de renome nacional e startups com exposição de produtos e serviços, em uma estrutura de 3.600 metros quadrados.
- Entrada: gratuita
- Inscrições e programação completa: www.sebraesummites.com.br
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
06/12 - sexta-feira
- 18h - Abertura
- 19h - Palestra Fazendo a inovação acontecer, com Rivadávia Drummond
- Espaços com exibição, exposição, mostra de jogos
07/12 sábado
- Arena do Conhecimento:
- 10h - Palestra Tecnologia para Negócios: Big Data e Inteligência Artificial, com Lisiane Lemos
- 14h - Palestra FDP - Futuro do Presente, com Rafael Studart
- 18h - Palestra Você está de Mudança e Talvez não Saiba, com Luciano Potter
- Academy Tech: espaço de conexão entre o mundo acadêmico e o mercado, a partir das 9h Arena de drones: corrida, experimentação de voo e batalhas de drones, a partir das 9h
- Arena gamer: mostra de jogos produzidos nas Game Jams, campeonato de LOL e Call of Duty, a partir das 9h
- Espaço Colab: Meetups diversas sobre empreendedorismo, tecnologia e startup, a partir das 9h30
- Espaço Conexão: cases de empreendedorismo, a partir das 15h
- Espaço Maker: oficina para público infanto-juvenil (a partir de 10 anos) sobre Desenvolvimento de Games, Youtuber e NASA Space Apps, entre outros temas, a partir das 9h30
- Espaço Share ID: share ID sobre diversos temas como ambiente de negócios inovadores e fundos de investimento, a partir das 9h30
- Espaço Startup Mundi: Game Experience e montagem de drones, a partir das 9h30 Maratona Musical: workshop e palestras, a partir das 9h
08/12 domingo
- Arena do Conhecimento:
- 10h - Palestra Os não Óbvios: Oportunidades Escondidas nas Disrupções, com Luiz Candreva
- 14h - Palestra Futuro das Cidades, com Guilherme Freire
- 16h - Palestra Porque Negócios Inovadores Precisam de Comunidades!, com Jeniffer Medeiros Academy Tech: espaço de conexão entre o mundo acadêmico e o mercado, a partir das 9h
- Arena de drones: corrida, experimentação de voo e batalhas de drones, a partir das 9h
- Arena gamer: mostra de jogos produzidos nas Game Jams, campeonato de Counter-Strike e Free Fire, a partir das 9h
- Espaço Colab: Meetups diversas sobre empreendedorismo, tecnologia e startup, a partir das 9h30
- Espaço Conexão: palestras e bate-papo, a partir das 11h30
- Espaço Maker: oficina para público infanto-juvenil (a partir de 10 anos) sobre Desenvolvimento de Games, Youtuber e Internet das Coisas, a partir das 9h30
- Espaço Share ID: share ID sobre diversos temas como podcasts, fintechs e proteção de dados, a partir das 9h30
- Espaço Startup Mundi: Game Experience, a partir das 9h30
- Maratona Musical: workshop e palestras, a partir das 9h