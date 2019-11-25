Board Games: Grande Vitória ganha points para jogar com os amigos

A loja de games e cafeteria Borads4U Jogos de Tabuleiro e Café, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Não é de hoje que os board games reúnem jovens e adultos para horas de lazer entre amigos. No Espírito Santo, inclusive, são realizadas até feiras e campeonatos do gênero dado o crescimento de público que curte as disputas. De olho neste mercado, empresários tentam emplacar espaços onde o grupo pode se reunir para jogar e, de quebra, ter um cardápio para matar a fome durante ou entre as longas partidas.

Apesar de alguns estabelecimentos não terem dado muito certo, terminando com seu fechamento, um está chamando a atenção em Vila Velha. Ele é principalmente notado nos finais de semana por quem passa pela Rodosol, em Itaparica, e se depara com um espaço cheio de gente e até fila para jogar. Os frequentadores têm, majoritariamente, entre 25 e 40 anos.

"A ideia veio do que já acontece em cafeterias fora do Brasil. No Canadá e Inglaterra, esse tipo de lugar já é bem famoso. Aqui no Brasil têm muitos desses espaços em São Paulo e Rio, mas ainda mais em modelo de barzinho. A casa lota bastante aos fins de semana e cria uma rede de amizade bacana. O pessoal acaba puxando conversa, a galera toda joga e se diverte", explica Juliana do Espírito Santo, que junto de Rudson Ribeiro, inauguraram a Boards4U.

Antes ,eles já tinham uma loja virtual de board games, o que os incentivou ainda mais a levar o empreendimento do digital para o físico. De lá para cá, viram a aceitação do público crescer e investem cada vez mais nesse modelo de negócio.

O motion designer Pablo Stofel, de 35 anos, é uma das figurinhas que mais frequenta o espaço de Juliana, em Vila Velha. Ele começou a se interessar por jogos desse tipo há uns cinco anos e tanto se encantou que ele e outros dois amigos criaram um canal na web sobre jogos de tabuleiro, chamado Mesa Secreta.

"Nós já temos um grupo de jogos e nos reunimos toda semana. Foi nesse grupo que conheci a Juliana (dona do espaço) e o Boards virou o QG da galera (risos). Sempre que possível passo lá para jogar, ainda mais que é bem perto da minha casa", reitera.

E apesar de já ter chegado a sair com o grupo de amigos pronto, ele acabou conhecendo novos amantes dos games nesses meetings. "Impossível não fazer amizade. Uma hora ou outra você acaba compartilhando a mesa ou completando algum outro grupo e eu acho isso ótimo demaias", conclui.

Além do Boards4U, em Vila Velha, outros espaços funcionam na Grande Vitória. Um deles é a loja UZ Gamez, que funciona no Masterplace Mall. Por lá, são realizados eventos para reunir a galera gamer e, consequentemente, aumentar as vendas da loja.

Na Mata da Praia, em Vitória, também há a Taberna Geek, que funciona das 13h às 20h de domingo a domingo. Praticamente todos os dias são feitos torneios entre os frequentadores e, segundo um dos sócios do estabelecimento, Glauber Teixeira, também há espaço para quem quiser ir lá com a própria turma.

"Nossa ideia é fomentar a prática dos jogos pelo Espírito Santo mesmo, tanto que muitos dos nossos frequentadores acabam indo para torneios nacionais e tudo o mais", explica, afirmando que este é um mercado crescente e que há sempre novas oportunidades de explorar um nicho como esse.

Fãs durante evento temático no Boards4U Crédito: Arquivo pessoal

COMO FUNCIONA

Na Boards 4U, a dinâmica funciona da seguinte forma: a pessoa chega e paga uma taxa para jogar o quanto quiser pelo tempo que ficar lá dentro. Mas se ela consumir ao menos R$ 15 (durante a semana) ou R$ 20 (aos fins de semana) na cafeteria, ela é isenta desse primeiro valor. Em dias de semana, essa entrada custa R$ 7 e sábados e domingos sai por R$ 10.

Na Taberna Geek, não é cobrada nenhuma taxa para a pessoa jogar. No entanto, a casa não disponibiliza jogos para os frequentadores brincarem, apenas realiza a venda dos boards. Há espaço para torneios quase que diários na casa, que abre das 13h às 20h, de segunda a segunda. Há à venda alguns snacks e lanches prontos e bebidas, mas nada muito elaborado. A ideia do local é que os amigos se reúnam e levem seus próprios jogos, além de terem a possibilidade de comprar novos itens, também.

Na casa de Vila Velha, Juliana destaca que as porções mais pedidas acabam sendo a bolinha de queijo, pão de queijo, quiches, croissants e vários tipos de cafés especiais.

"O diferencial é esse, né? Um ambiente onde dá para encontrar os amigos, fazer novas amizades e lidar com gente que tem essa paixão comum por games", finaliza.

OS LOCAIS

A GAZETA reuniu locais que são como os que Juliana e seu sócio administram, em Vila Velha. Mas, mesmo que o local não tenha uma cafeteria ou lanchonete superequipada própria, existem outras opções em que há cafés e bistrôs (bem!) próximos dos ambientes.