Board Games: Grande Vitória ganha points para jogar com os amigos

Não é de hoje que os board games reúnem jovens e adultos para horas de lazer entre amigos. No Espírito Santo, inclusive, são realizadas até feiras e campeonatos do gênero dado o crescimento de público que curte as disputas. De olho neste mercado, empresários tentam emplacar espaços onde o grupo pode se reunir para jogar e, de quebra, ter um cardápio para matar a fome durante ou entre as longas partidas.
Apesar de alguns estabelecimentos não terem dado muito certo, terminando com seu fechamento, um está chamando a atenção em Vila Velha. Ele é principalmente notado nos finais de semana por quem passa pela Rodosol, em Itaparica, e se depara com um espaço cheio de gente e até fila para jogar. Os frequentadores têm, majoritariamente, entre 25 e 40 anos.
"A ideia veio do que já acontece em cafeterias fora do Brasil. No Canadá e Inglaterra, esse tipo de lugar já é bem famoso. Aqui no Brasil têm muitos desses espaços em São Paulo e Rio, mas ainda mais em modelo de barzinho. A casa lota bastante aos fins de semana e cria uma rede de amizade bacana. O pessoal acaba puxando conversa, a galera toda joga e se diverte", explica Juliana do Espírito Santo, que junto de Rudson Ribeiro, inauguraram a Boards4U.
Antes ,eles já tinham uma loja virtual de board games, o que os incentivou ainda mais a levar o empreendimento do digital para o físico. De lá para cá, viram a aceitação do público crescer e investem cada vez mais nesse modelo de negócio.
O motion designer Pablo Stofel, de 35 anos, é uma das figurinhas que mais frequenta o espaço de Juliana, em Vila Velha. Ele começou a se interessar por jogos desse tipo há uns cinco anos e tanto se encantou que ele e outros dois amigos criaram um canal na web sobre jogos de tabuleiro, chamado Mesa Secreta.
"Nós já temos um grupo de jogos e nos reunimos toda semana. Foi nesse grupo que conheci a Juliana (dona do espaço) e o Boards virou o QG da galera (risos). Sempre que possível passo lá para jogar, ainda mais que é bem perto da minha casa", reitera.
E apesar de já ter chegado a sair com o grupo de amigos pronto, ele acabou conhecendo novos amantes dos games nesses meetings. "Impossível não fazer amizade. Uma hora ou outra você acaba compartilhando a mesa ou completando algum outro grupo e eu acho isso ótimo demaias", conclui.
Além do Boards4U, em Vila Velha, outros espaços funcionam na Grande Vitória. Um deles é a loja UZ Gamez, que funciona no Masterplace Mall. Por lá, são realizados eventos para reunir a galera gamer e, consequentemente, aumentar as vendas da loja.
Na Mata da Praia, em Vitória, também há a Taberna Geek, que funciona das 13h às 20h de domingo a domingo. Praticamente todos os dias são feitos torneios entre os frequentadores e, segundo um dos sócios do estabelecimento, Glauber Teixeira, também há espaço para quem quiser ir lá com a própria turma.
"Nossa ideia é fomentar a prática dos jogos pelo Espírito Santo mesmo, tanto que muitos dos nossos frequentadores acabam indo para torneios nacionais e tudo o mais", explica, afirmando que este é um mercado crescente e que há sempre novas oportunidades de explorar um nicho como esse.
COMO FUNCIONA
Na Boards 4U, a dinâmica funciona da seguinte forma: a pessoa chega e paga uma taxa para jogar o quanto quiser pelo tempo que ficar lá dentro. Mas se ela consumir ao menos R$ 15 (durante a semana) ou R$ 20 (aos fins de semana) na cafeteria, ela é isenta desse primeiro valor. Em dias de semana, essa entrada custa R$ 7 e sábados e domingos sai por R$ 10.
Na Taberna Geek, não é cobrada nenhuma taxa para a pessoa jogar. No entanto, a casa não disponibiliza jogos para os frequentadores brincarem, apenas realiza a venda dos boards. Há espaço para torneios quase que diários na casa, que abre das 13h às 20h, de segunda a segunda. Há à venda alguns snacks e lanches prontos e bebidas, mas nada muito elaborado. A ideia do local é que os amigos se reúnam e levem seus próprios jogos, além de terem a possibilidade de comprar novos itens, também.
Na casa de Vila Velha, Juliana destaca que as porções mais pedidas acabam sendo a bolinha de queijo, pão de queijo, quiches, croissants e vários tipos de cafés especiais.
"O diferencial é esse, né? Um ambiente onde dá para encontrar os amigos, fazer novas amizades e lidar com gente que tem essa paixão comum por games", finaliza.
OS LOCAIS
A GAZETA reuniu locais que são como os que Juliana e seu sócio administram, em Vila Velha. Mas, mesmo que o local não tenha uma cafeteria ou lanchonete superequipada própria, existem outras opções em que há cafés e bistrôs (bem!) próximos dos ambientes.
- Boards4U Jogos de Tabuleiro e Café
- Endereço: Rua Itapemirim, 155, Praia de Itaparica, Vila Velha
- Funcionamento: das 16h às 22h (de terça a sexta) e das 14h às 22h (aos sábados e domingos)
- Informações: (27) 99233-7286
- Masterplace Mall (Game Master)
- Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória
- Funcionamento: Game Master é um evento grátis que reúne amantes de jogos, sobretudo RPG, Board e Card Games. A próxima edição acontece no dia 7 de dezembro de 2019 (sábado) das 9h às 19h
- Informações: (27) 3019-6336
- Taberna Geek
- Endereço: Av. Des. Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória
- Funcionamento: todos os dias das 13h às 20h
- Informações: (27) 99263-2123
- Nerd's
- Endereço: R. Esther Oliveira Galveas, 60, loja 13, Jardim Camburi, Vitória
- Funcionamento: das 12h30 às 21h (de segunda a sexta) e das 9h às 18h (aos sábados)
- Informações: (27) 99914-3311
- Taverna dos Jogos
- Endereço: Av. Desembargador Demerval Lyrio, 600, Mata da Praia, Vitória
- Funcionamento: das 18h à 00h às quartas e quintas, das 18h às 2h às sextas e sábados e das 15h às 21h aos domingos
- Informações: (27) 3097-9005