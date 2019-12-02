Feira de empreendedorismo em Vitória vai ajudar a inovar e criar startups

O Espírito Santo vai receber uma feira de empreendedorismo para ajudar empresários a inovar ou a criar startups. O Estado será o primeiro a receber o Circuito Startup Summit, que vai rodar pelo Brasil com uma programação que reúne em um único local empreendedorismo, inovação e tecnologia. O evento acontece de 6 a 8 de dezembro, na Praça do Papa, em Vitória, e tem entrada gratuita.
A inovação já está presente no dia a dia das empresas capixabas, mas nos últimos anos vem ganhando ainda mais força com o surgimento das startups - negócios recém-nascidos e que muitas vezes estão ligados ao desenvolvimento de novas tecnologias.
O superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae ES), Pedro Rigo, aponta que o Espírito Santo tem um movimento das empresas em busca da inovação, que é o Capixaba pela Inovação, em que várias companhias se uniram em torno de um mesmo objetivo: inovar.
"Além disso, as startups têm cumprido um papel muito importante no desenvolvimento da sociedade capixaba. Elas trazem ideias inovadoras que solucionam problemas que, na maioria das vezes, não seriam resolvidos por uma empresa tradicional" , comenta.
O circuito será realizado pelo Sebrae ES com o apoio do Ecossistema de Inovação. Na programação do evento estão mais de 40 atrações, 15 espaços de inovação e tecnologia, palestrantes de renome nacional e startups com exposição de produtos e serviços, em uma estrutura de 3.600 metros quadrados.
Durante o evento haverá um espaço destinado exclusivamente às startups com a apresentação de empresas capixabas que estão despontando no mercado. Além disso, também haverá palestras sobre tecnologia para negócios (big data e inteligência artificial), ensinando como empreender a partir de uma ideia, empreendedorismo sustentável e o papel da agricultura, empreendedorismo feminino e novas tecnologias de informação.
De acordo com o Sebrae, o objetivo dessa feira é abrir as portas e o pensamento da inovação ao grande público de pequenos empresários e potenciais, mostrando que o conceito de tecnologia e das startups vai muito além de um segmento, colocando sempre o empreendedor no centro dessa experiência e orientando a ideação com o olhar desse novo universo.
SAIBA MAIS
- Data: 6 a 8 de dezembro
- Local: Praça do Papa
- Estrutura: serão mais de 40 atrações, 15 espaços de inovação e tecnologia, palestrantes de renome nacional e startups com exposição de produtos e serviços, em uma estrutura de 3.600 metros quadrados.
- Entrada: gratuita
- Inscrições e programação completa: www.sebraesummites.com.br
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
06/12 - sexta-feira
- 18h - Abertura
- 19h - Palestra Fazendo a inovação acontecer, com Rivadávia Drummond
- Espaços com exibição, exposição, mostra de jogos
07/12 sábado
- Arena do Conhecimento:
- 10h - Palestra Tecnologia para Negócios: Big Data e Inteligência Artificial, com Lisiane Lemos
- 14h - Palestra FDP - Futuro do Presente, com Rafael Studart
- 18h - Palestra Você está de Mudança e Talvez não Saiba, com Luciano Potter
- Academy Tech: espaço de conexão entre o mundo acadêmico e o mercado, a partir das 9h Arena de drones: corrida, experimentação de voo e batalhas de drones, a partir das 9h
- Arena gamer: mostra de jogos produzidos nas Game Jams, campeonato de LOL e Call of Duty, a partir das 9h
- Espaço Colab: Meetups diversas sobre empreendedorismo, tecnologia e startup, a partir das 9h30
- Espaço Conexão: cases de empreendedorismo, a partir das 15h
- Espaço Maker: oficina para público infanto-juvenil (a partir de 10 anos) sobre Desenvolvimento de Games, Youtuber e NASA Space Apps, entre outros temas, a partir das 9h30
- Espaço Share ID: share ID sobre diversos temas como ambiente de negócios inovadores e fundos de investimento, a partir das 9h30
- Espaço Startup Mundi: Game Experience e montagem de drones, a partir das 9h30 Maratona Musical: workshop e palestras, a partir das 9h
08/12 domingo
- Arena do Conhecimento:
- 10h - Palestra Os não Óbvios: Oportunidades Escondidas nas Disrupções, com Luiz Candreva
- 14h - Palestra Futuro das Cidades, com Guilherme Freire
- 16h - Palestra Porque Negócios Inovadores Precisam de Comunidades!, com Jeniffer Medeiros Academy Tech: espaço de conexão entre o mundo acadêmico e o mercado, a partir das 9h
- Arena de drones: corrida, experimentação de voo e batalhas de drones, a partir das 9h
- Arena gamer: mostra de jogos produzidos nas Game Jams, campeonato de Counter-Strike e Free Fire, a partir das 9h
- Espaço Colab: Meetups diversas sobre empreendedorismo, tecnologia e startup, a partir das 9h30
- Espaço Conexão: palestras e bate-papo, a partir das 11h30
- Espaço Maker: oficina para público infanto-juvenil (a partir de 10 anos) sobre Desenvolvimento de Games, Youtuber e Internet das Coisas, a partir das 9h30
- Espaço Share ID: share ID sobre diversos temas como podcasts, fintechs e proteção de dados, a partir das 9h30
- Espaço Startup Mundi: Game Experience, a partir das 9h30
- Maratona Musical: workshop e palestras, a partir das 9h