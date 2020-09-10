Estado vai transferir para a ES Gás R$ 57 milhões de créditos de ICMS

Gasoduto de transporte Crédito: TBG/Divulgação

Esse montante corresponde a créditos da BR que foram pagos acima do que realmente era devido ao Estado. Em vez de devolver esses recursos para a Petrobras em uma única vez, o Estado solicitou e a Assembleia aprovou o pagamento dos valores para a ES Gás em 24 parcelas.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em vez de o Estado devolver à vista o recurso à Petrobras, a lei permitirá que esse crédito seja transferido para a ES Gás. Para a Sefaz a medida é positiva porque evita o pagamento milionário em uma única parcela e favorece tanto a Petrobras, que vai conseguir receber os valores, e a ES Gás, que vai poder adquirir o crédito com deságio.

Esses créditos decorrem de operações comerciais com gás natural destinado às indústrias, principalmente, aos segmentos de plástico, cerâmica, celulose, minero-metalúrgico e geração de energia no Estado.

O governo estadual explica no projeto que a operação de devolução/transferência de impostos não traz nenhum prejuízo ao erário haja vista que apenas permite a mera transferência de crédito tributário decorrente de pagamento indevido de imposto por parte do requerente (Petrobras Distribuidora), para outro contribuinte (ES Gás).