ES vai repassar R$ 47,5 milhões de acordo com Petrobras aos municípios

Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre Crédito: Carlos Alberto Silva

A previsão é de que o Estado receba o dinheiro até o fim de setembro e, com isso, vai repassar os recursos respeitando as mesmas regras de distribuição do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS).

Estamos fazendo adesão ao convênio para nos relacionarmos de forma mais simplificada com a Petrobras. Será bom para o governo do Estado, para a sociedade e para a Petrobras, destacou o governador Renato Casagrande na assinatura do acordo com a petroleira.

As operações de crédito estimado são alvo de judicialização em diversos Estados. No Espírito Santo, para dar fim a tal impasse, o governo e a empresa chegaram a um acordo na forma de pagamento.

Esse acordo vai encerrar uma série de disputas que existem sobre os critérios de avaliação do crédito estimado. Os valores a serem recebidos serão muito importantes nesse momento de crise e, a partir de agora, a apuração dos tributos vai acontecer de forma mais simples e ágil, avaliou o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.

A divisão da parte referente às prefeituras vai seguir o Índice de Participação dos Municípios (IPM) - índice sobre o qual é feita a divisão do ICMS repassado pelo governo do Estado. Dessa forma, a maior fatia do recurso ficará para os municípios de Vitória, Serra, Linhares, Vila Velha e Cariacica.