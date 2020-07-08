ES recebe só 3,2% da previsão de participações especiais do petróleo

Produção de petróleo no litoral do Espírito Santo praticamente não rendeu participações especiais ao Estado Crédito: Thiago Guimarães/Secom

R$ 300 milhões que foram projetados no Orçamento para este período, somente R$ 9,7 milhões chegaram, de fato, ao cofre estadual. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a queda é justificada pela menor produção de petróleo e também pelo menor preço do ouro negro. As participações especiais pagas ao Espírito Santo por conta da produção de petróleo no litoral capixaba surpreendeu negativamente no último trimestre. Dosque foram projetados no Orçamento para este período, somentechegaram, de fato, ao cofre estadual. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a queda é justificada pela menor produção de petróleo e também pelo menor preço do ouro negro.

A expectativa de receita tinha um motivo. Ano passado, o Estado, governo federal e Agência Nacional de Petróleo (ANP) fecharam acordo com a Petrobras para a integração dos campos do Parque das Baleias, no Litoral Sul capixaba. Antes, a produção dos locais era analisada de forma separada, o que fazia a petroleira pagar um valor bem menor de participações especiais.

Ao considerar tudo um único campo, o Novo Jubarte passou a ter uma superprodução, garantindo arrecadação bem acima do valor que antes era pago.

O freio na produção da Petrobras anunciado após a crise do choque do petróleo e também a desvalorização da commodity no mercado internacional, porém, impediram que os novos ganhos se concretizassem.

Segundo explicou o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, a participação especial é o valor pago ao Estado quando o campo petrolífero tem um excesso de produção. No entanto, por conta do coronavírus , houve uma redução da demanda por petróleo  o que fez com que a produção caísse e as participações especiais fossem reduzidas a apenas 3,2% do que era esperado.

Os R$ 9,7 milhões foram recebidos no mês de junho e dizem respeito ao que foi extraído em poços capixabas em abril, maio e junho. Além da produção, o preço do petróleo também tem relação no pagamento das participações especiais. Quando o preço é pequeno, a dedução dos custos acaba não gerando a obrigação de pagamento das participações especiais, e nesses três meses o preço do petróleo variou entre US$ 55 e US$ 18 o barril, disse Pegoretti.

Em setembro, o Estado vai receber nova parcela de participações especiais  agora referentes aos meses de julho, agosto e setembro. Assim, a demanda por petróleo e o preço do produto impactará diretamente no valor a ser recebido pelo governo estadual.

ARRECADAÇÃO MELHORA DE ABRIL PARA JUNHO

Segundo a Secretaria da Fazenda, a arrecadação estadual melhorou nos dois últimos meses. Até o momento, a pior foi registrada em abril, quando o Estado arrecadou 31% a menos que o mesmo mês em 2019. Já na comparação de maio deste ano com maio do ano passado, a variação foi de -23%. Por fim, em junho a arrecadação de 2020 foi 10% maior do que a registrada em junho de 2019. Apesar da melhora, Pegoretti diz que ainda é cedo para dizer que o pior momento da crise já passou.

Uma das características dessa crise é a imprevisibilidade. Do ponto de vista da arrecadação, junho foi melhor que maio, mas ainda é cedo para dizer que em julho vamos repetir esse desempenho, adverte o secretário, que diz estar avaliando os efeitos econômicos da pandemia a cada 15 dias.

Por enquanto, estamos mantendo a previsão de queda de R$ 3,4 bilhões nas receitas ao longo deste ano, afirma.