Produção de petróleo e gás no Brasil cai 6,7% em maio, informa ANP

Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre Crédito: Carlos Alberto Silva

A produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu 6,7% em maio, para 3,484 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia, contra 3,738 milhões de boe/d em abril, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), refletindo a queda de demanda trazida pela pandemia do covid-19.

A produção de petróleo recuou 6,5%, para 2,765 milhões de barris diários, ante 2,958 b/d em abril, enquanto a produção de gás natural cedeu 7,7%, para 114,3 milhões de metros cúbicos.

A produção do pré-sal continua liderando o volume produzido (67,8%), mas caiu 9,02% em relação ao mês anterior.