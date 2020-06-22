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Durante a pandemia

Produção de petróleo e gás no Brasil cai 6,7% em maio, informa ANP

Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e refletem a queda de demanda trazida pela pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 14:48

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 14:48

Data: 06/12/2019 - ES - Linhares - Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre
Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre Crédito: Carlos Alberto Silva
A produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu 6,7% em maio, para 3,484 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia, contra 3,738 milhões de boe/d em abril, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), refletindo a queda de demanda trazida pela pandemia do covid-19.
A produção de petróleo recuou 6,5%, para 2,765 milhões de barris diários, ante 2,958 b/d em abril, enquanto a produção de gás natural cedeu 7,7%, para 114,3 milhões de metros cúbicos.
A produção do pré-sal continua liderando o volume produzido (67,8%), mas caiu 9,02% em relação ao mês anterior.
O campo de Lula, no pré-sal da bacia de Santos, continua como maior campo produtor, mas registrou volume 13,9% menor em maio, com produção de 888,6 mil barris diários de petróleo, contra 1,032 milhão de barris dia em abril.

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