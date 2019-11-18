Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gestor suíço

Empresa que administra Aeroporto de Vitória tem novo comando

Tobias Markert vai ser o responsável por desenvolver os negócios internacionais na América Latina e liderar as atividades das operações da Zurich Airport na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 17:53

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 17:53

Fechada do novo Aeroporto de Vitória, comandado pela Zurich Airport Crédito: Fernando Madeira
A Zurich Airport, que administra no Brasil os aeroportos de Vitória, Florianópolis (SC), Macaé (RJ) e parte de Confins (MG), terá um novo comando na América Latina.
Após dois anos como CEO da subsidiária que administra os negócios do grupo na região, com sede no Rio de Janeiro, o suíço Stefan Conrad irá se aposentar. A partir de 1º de janeiro, assumirá a Zurich Airport Latin America, em seu lugar, Tobias Markert, o atual CEO do Aeroporto Internacional de Florianópolis.

Veja Também

Empresa suíça assume Aeroporto de Vitória no dia 2 de janeiro

Sob a liderança de Conrad, a Zurich Airport fortaleceu sua posição como uma das principais operadoras da América do Sul e do Caribe. No Brasil, ele trabalhou para conquistar o Bloco Sudeste (Vitória e Macaé), na 5ª Rodada de Licitações de Aeroportos, em março de 2019.
Acredito no potencial do setor aeroportuário do país, a Zurich já administra quatro aeroportos, implantando a excelência que compõe a marca da empresa em operações, satisfação dos usuários e segurança, afirma Stefan Conrad.
No novo cargo, Tobias Markert, que também é suíço, continuará a desenvolver os negócios internacionais na América Latina e a liderar as atividades das operações da Zurich Airport na região.
À frente do Aeroporto de Florianópolis, desde agosto de 2017, Markert otimizou a infraestrutura aeroportuária e ao mesmo tempo realizou a construção do novo terminal, inaugurado em outubro.

Veja Também

Área do Aeroporto de Vitória pode ter supermercado e centro de convenções

Aeroporto de Vitória: rota de voo a Buenos Aires não tem data para começar

A EMPRESA

O grupo concentra seus investimentos na América Latina para onde trouxe todo seu know-how em gestão de aeroportos. Ao todo, são oito operações: Aeroporto Internacional El Dorado (Bogotá/Colômbia), Aeroporto Internacional Hato (Willemstad/Curaçao), Aeroporto Internacional Cerro Moreno (Antofagasta/Chile), Aeroporto Internacional Diego Aracena (Iquique/Chile) e os quatro aeroportos no Brasil.

Veja Também

Mais de 2 milhões de passageiros no Aeroporto de Vitória em oito meses

Aeroporto de Vitória pode ter quiosque de free shop

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados