Empresa que administra Aeroporto de Vitória tem novo comando

Fechada do novo Aeroporto de Vitória, comandado pela Zurich Airport Crédito: Fernando Madeira

A Zurich Airport, que administra no Brasil os aeroportos de Vitória , Florianópolis (SC), Macaé (RJ) e parte de Confins (MG), terá um novo comando na América Latina.

Após dois anos como CEO da subsidiária que administra os negócios do grupo na região, com sede no Rio de Janeiro, o suíço Stefan Conrad irá se aposentar. A partir de 1º de janeiro, assumirá a Zurich Airport Latin America, em seu lugar, Tobias Markert, o atual CEO do Aeroporto Internacional de Florianópolis.

Veja Também Empresa suíça assume Aeroporto de Vitória no dia 2 de janeiro

Sob a liderança de Conrad, a Zurich Airport fortaleceu sua posição como uma das principais operadoras da América do Sul e do Caribe. No Brasil, ele trabalhou para conquistar o Bloco Sudeste (Vitória e Macaé), na 5ª Rodada de Licitações de Aeroportos, em março de 2019.

Acredito no potencial do setor aeroportuário do país, a Zurich já administra quatro aeroportos, implantando a excelência que compõe a marca da empresa em operações, satisfação dos usuários e segurança, afirma Stefan Conrad.

No novo cargo, Tobias Markert, que também é suíço, continuará a desenvolver os negócios internacionais na América Latina e a liderar as atividades das operações da Zurich Airport na região.

À frente do Aeroporto de Florianópolis, desde agosto de 2017, Markert otimizou a infraestrutura aeroportuária e ao mesmo tempo realizou a construção do novo terminal, inaugurado em outubro.

A EMPRESA