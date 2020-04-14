Empreendedores poderão pedir empréstimo de R$ 5 mil esta semana no ES

Banestes deve começar a receber os pedidos de empréstimo nesta semana Crédito: Carlos Alberto Silva

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14), Duque disse que estão sendo feitos os últimos acertos legais para que o Banestes comece a operacionalizar a linha de crédito.

O Banestes deve lançar [a linha de crédito] ainda esta semana e as empresas vão poder fazer a solicitação. Só que a liberação do dinheiro deve acontecer na semana que vem, ou na seguinte até que seja criado o CNPJ do Fundo de Aval, explicou Duque.

O Fundo de Aval é a instituição que vai garantir os empréstimos aos MEIs. Ele foi criado por meio de uma lei aprovada na semana passada na Assembleia Legislativa

O empréstimo de R$ 5 mil tem condições especiais de pagamento: não serão cobrados juros, a dívida poderá ser parcelada em até 24 meses e há um período de 6 meses de carência para o início do pagamento da dívida.

Além desse recurso voltado para microempreendedores individuais, há uma outra linha voltada para empresas que tenham faturamento anual de até R$ 360 mil. Nesta segunda linha, será disponibilizado R$ 31.500 para que as empresas façam o pagamento dos empregados.

Essa segunda linha tem prazo de até 48 meses para o pagamento e juros de 3,75% ao ano, o que é considerado um juro muito baixo, acrescentou Maurício Duque.

Por fim, há ainda uma última linha, sem limite de crédito, que tem juros de CDI + 4% ao ano. Nessa opção a empresa pode pegar o volume de recursos que tem condições de pagar, dada a análise que o banco faz. Nessa opção são 48 meses para pagar, disse o presidente do Bandes.

PROCURA POR EMPRÉSTIMOS AUMENTOU 250%