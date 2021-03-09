Dólar vai a R$ 5,86 com temor do 'Efeito Lula' e 'Risco Bolsonaro'

Dólar está em valorização por conta da instabilidade política no Brasil Crédito: Pixabay

O 'Efeito Lula' e o 'Risco Bolsonaro' também afetaram a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) que começou o pregão, às 10 horas, mas que passou a ter certa estabilidade, às 11h20, com alta de 0,23%.

A alta do dólar, que fechou segunda-feira (9) em R$ 5,78, mas que nesta manhã pulou para R$ 5,869 é o maior patamar desde maio do ano passado, quando foi cotada a R$ 5,90 devido aos picos de mortes causados pelo novo coronavírus.

O índice Ibovespa, da B3, que agrega as ações das principais companhias brasileiras, tombou 4% após a decisão do STF.

Os investidores também estão mais cautelosos devido às análises dos especialistas de mercado divulgadas pelo Boletim Focus, do Banco Central, também na segunda, apontado uma alta na projeção da inflação para 2021. A expectativa passou de 3,87% em uma semana para 3,98% no ano.

A PEC Emergencial, aprovada semana passada no Senado, e que deve ser votada nesta semana na Câmara, também tem causado mais receio nos investidores. Há o temor de que o presidente Jair Bolsonaro exclua o congelamento de salários dos policiais da proposta que limita os gastos e libera uma nova rodada do auxílio emergencial.