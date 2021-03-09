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País em crise

Dólar vai a R$ 5,86 com temor do 'Efeito Lula' e 'Risco Bolsonaro'

Bolsa brasileira opera em quase estabilidade diante da cautela dos investidores; preocupação é o aumento do risco fiscal

Publicado em 09 de Março de 2021 às 11:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2021 às 11:44
Dólar
Dólar está em valorização por conta da instabilidade política no Brasil Crédito: Pixabay
A instabilidade política brasileira gerada pela 'crise Bolsonaro' ganhou mais um capítulo com a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula. Com isso, o preço do dólar disparou nesta manhã de terça-feira, alcançando R$ 5,86, a maior cotação deste maio do ano passado.
O 'Efeito Lula' e o 'Risco Bolsonaro' também afetaram a Bolsa de Valores de São Paulo  (B3) que começou o pregão, às 10 horas, mas que passou a ter certa estabilidade, às 11h20, com alta de 0,23%.

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A alta do dólar, que fechou segunda-feira (9) em R$ 5,78, mas que nesta manhã pulou para R$ 5,869 é o maior patamar desde maio do ano passado, quando foi cotada a R$ 5,90 devido aos picos de mortes causados pelo novo coronavírus.
O índice Ibovespa, da B3, que agrega as ações das principais companhias brasileiras, tombou 4% após a decisão do STF.
Os investidores também estão mais cautelosos devido às análises dos especialistas de mercado divulgadas pelo Boletim Focus, do Banco Central, também na segunda, apontado uma alta na projeção da inflação para 2021. A expectativa passou de 3,87% em uma semana para 3,98% no ano.

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A PEC Emergencial, aprovada semana passada no Senado, e que deve ser votada nesta semana na Câmara, também tem causado mais receio nos investidores. Há o temor de que o presidente Jair Bolsonaro exclua o congelamento de salários dos policiais da proposta que limita os gastos e libera uma nova rodada do auxílio emergencial.
O grande problema é que Bolsonaro disse na segunda-feira que pode fatiar o projeto. O presidente disse que isso pode evitar que a Câmara rejeite a matéria ou que ela tenha que voltar ao Senado, atrasando o pagamento do auxílio emergencial.

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