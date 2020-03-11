Militares vão pagar alíquota de 10,5% à Previdência em 2020 Crédito: Divulgação/PM

Your browser does not support the audio element. Deputados do ES aprovam mudança na aposentadoria de policiais e bombeiros

O projeto que muda a aposentadoria dos policiais militares e dos membros do Corpo de Bombeiros foi aprovado pelos deputados estaduais na manhã desta quarta-feira (11). O projeto foi enviado à Assembleia Legislativa na tarde de terça-feira (10) e votado em regime de urgência pelos parlamentares.

Entre as mudanças aprovadas estão o pagamento de uma alíquota previdenciária por todos os militares  sejam eles ativos ou inativos. A taxa é de 10,5% em 2020 e será reduzida para 9,5% em 2021.

10,5% Será a alíquota paga pelos militares em 2020

O governo fez a reforma que estava obrigado a fazer. O que fizemos foi reproduzir as normas gerais aprovadas em âmbito nacional, disse o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula.

O procurador-geral destacou ainda que será necessária a criação de um Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS). A lei diz que o sistema não tem natureza previdenciária. Logo, ele precisa estar desvinculado do Instituto de Previdência dos Estados.

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Segundo De Paula, uma instrução normativa publicada pelo governo federal em janeiro permite, por outro lado, que a gestão pode ser feita pelos institutos estaduais de previdência.

O que nós tivemos que fazer? Tivemos que alterar a competência legal do IPAJM para atribuir a ele essa gestão do FPS. Os militares não podem mais ficar nos fundos Financeiro e Previdenciário e os militares que estão hoje vinculados a esses fundos vão migrar para o FPS, esclarece.

Não haverá impacto no Fundo Previdenciário, porque não haverá retirada dos recursos correspondentes às contribuições dos militares. Haverá, apenas, em cumprimento à lei federal, compensação referente às receitas e despesas posteriores a janeiro/2020 em relação aos militares, acrescenta.

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Para fazer as mudanças necessárias, o governo informou que vai precisar contratar nove comissionados para cuidar do FPS  com salários que variam de R$ 3.742,63 a R$ 8.172,40. O impacto será de R$ 477 mil já em 2020, podendo chegar a R$ 620 mil em 2022.

COMO FICA A APOSENTADORIA DOS MILITARES

Pelo texto, aprovado sem alterações pelos deputados, os militares deverão trabalhar por 35 anos para ter o direito de sair da ativa. Desse período, 25 anos precisa ser cumprido dentro da carreira militar.

35 anos Será o tempo mínimo de trabalho para a aposentadoria dos militares, sendo no mínimo 25 na carreira militar

Os militares terão direito à paridade (direito de receber os mesmos aumentos que recebe quem está na ativa) e integralidade (direito de receber a totalidade da remuneração que recebia enquanto estava na ativa).

As pensões, pagas a dependentes de militares que morreram ou ficaram inválidos, serão iguais ao valor à remuneração do militar da ativa.