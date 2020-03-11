Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previdência

Deputados do ES aprovam mudança na aposentadoria de policiais e bombeiros

O projeto foi enviado para a Assembleia Legislativa na tarde de terça-feira (10) e votado em regime de urgência pelos parlamentares

Publicado em 11 de Março de 2020 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 15:01
Militares vão pagar alíquota de 10,5% à Previdência em 2020 Crédito: Divulgação/PM
Deputados do ES aprovam mudança na aposentadoria de policiais e bombeiros
O projeto que muda a aposentadoria dos policiais militares e dos membros do Corpo de Bombeiros foi aprovado pelos deputados estaduais na manhã desta quarta-feira (11). O projeto foi enviado à Assembleia Legislativa na tarde de terça-feira (10) e votado em regime de urgência pelos parlamentares.
Entre as mudanças aprovadas estão o pagamento de uma alíquota previdenciária por todos os militares  sejam eles ativos ou inativos. A taxa é de 10,5% em 2020 e será reduzida para 9,5% em 2021.

10,5%

Será a alíquota paga pelos militares em 2020
O governo fez a reforma que estava obrigado a fazer. O que fizemos foi reproduzir as normas gerais aprovadas em âmbito nacional, disse o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula.
O procurador-geral destacou ainda que será necessária a criação de um Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS). A lei diz que o sistema não tem natureza previdenciária. Logo, ele precisa estar desvinculado do Instituto de Previdência dos Estados.

Veja Também

Deputados aprovam reajuste salarial para policiais e bombeiros do ES

Segundo De Paula, uma instrução normativa publicada pelo governo federal em janeiro permite, por outro lado, que a gestão pode ser feita pelos institutos estaduais de previdência.
O que nós tivemos que fazer? Tivemos que alterar a competência legal do IPAJM para atribuir a ele essa gestão do FPS. Os militares não podem mais ficar nos fundos Financeiro e Previdenciário e os militares que estão hoje vinculados a esses fundos vão migrar para o FPS, esclarece.
Não haverá impacto no Fundo Previdenciário, porque não haverá retirada dos recursos correspondentes às contribuições dos militares. Haverá, apenas, em cumprimento à lei federal, compensação referente às receitas e despesas posteriores a janeiro/2020 em relação aos militares, acrescenta.

Veja Também

Reajuste só para policiais no ES irrita servidores e pressiona Casagrande

Para fazer as mudanças necessárias, o governo informou que vai precisar contratar nove comissionados para cuidar do FPS  com salários que variam de R$ 3.742,63 a R$ 8.172,40. O impacto será de R$ 477 mil já em 2020, podendo chegar a R$ 620 mil em 2022.

COMO FICA A APOSENTADORIA DOS MILITARES

Pelo texto, aprovado sem alterações pelos deputados, os militares deverão trabalhar por 35 anos para ter o direito de sair da ativa. Desse período, 25 anos precisa ser cumprido dentro da carreira militar.

35 anos

Será o tempo mínimo de trabalho para a aposentadoria dos militares, sendo no mínimo 25 na carreira militar
Os militares terão direito à paridade (direito de receber os mesmos aumentos que recebe quem está na ativa) e integralidade (direito de receber a totalidade da remuneração que recebia enquanto estava na ativa).
As pensões, pagas a dependentes de militares que morreram ou ficaram inválidos, serão iguais ao valor à remuneração do militar da ativa.

Veja Também

"Viramos uma página de 2017", diz Casagrande sobre reajuste para policiais

De acordo com o texto, o militar que foi incorporado até 31 de dezembro de 2007 deverá acrescer 17% ao tempo de serviços que faltar para completar 30 anos de trabalho como período de transição para a inatividade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados