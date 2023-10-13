Creche para cães no ES tem música e até cinema para 'aulunos'; vídeo

Durante a pandemia da Covid-19 Siegred Ximenes descobriu, quase por acaso, que a paixão pelos cães poderia ser o trabalho dos sonhos. Colocou a mão na massa e transformou os 4 mil metros quadrados de um terreno na Barra do Jucu, em Vila Velha, em local de diversão e interação para cães.

Inaugurado em 2020, o negócio, misto de hotel e creche para os bichinhos, ganhou muitos clientes de lá para cá e também muitos fãs nas redes sociais. É que vídeos do espaço fazem sucesso na internet, com os alunos de quatro patas muito disciplinados.

A história começou quando amigas da empresária pediam para levar os pets até o local. No início, eram apenas dois cachorros. Em pouco tempo, passaram a ser oito bichinhos para cuidar.

Paixão pelos animais motivou Siegred Ximenes a abrir o Quatro Patas Park Hotel, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A partir daí, a vovó dos quatro patas, como Siegred é conhecida, descobriu o mundo de oportunidades trazido pelo hotel de cães.

“Eu juro, não conhecia o conceito. Uma amiga me explicou e me apaixonei. Não é sobre negócio, é fazer algo com algo pelo qual eu sempre fui apaixonada: animais. Todos sabem que não existo sem os bichinhos”, enfatiza Sigred.

O amor foi o motor do negócio, que cresceu bastante, muito em conta à forma criativa com que a empresária trata os bichinhos. Os cães que ficam no 4 Patas Park Hotel não brincam somente com bolinhas e dormem. O espaço conta com aula de música, piscina, cinema, trilhas, passeios na praia, entre outras atividades para atender às necessidades de todas as raças que estão no local. E não são poucos os "alunos".

Desde a fundação do hotel, em maio de 2020, o número aumentou oito vezes, com média de 80 cães por dia, entre os que ficam hospedados e os que vão para o daycare (creche).

Foram os pets da creche, aliás, que ficaram conhecidos no país todo, após o vídeo que mostra a chamada para entrar na van viralizar na internet. Cada um também sabe onde precisa se sentar dentro do veículo.

Tio Wemerson, como é chamado o cuidador, explica que cada cachorro já escolheu uma cadeira no veículo. Agora, eles começaram a testar, além da chamada, o uso do sino, e eles atendem bem.

"Eles sabem que o som significa alguma atividade, associam a uma coisa boa. Temos todo o cuidado para eles serem felizes aqui. Tem que ter muito zelo. Além de ser uma responsabilidade muito grande. [O animal] é o amor da vida de alguém" Sigred Ximenes - Dona do 4 Patas Park Hotel

ROTINA DESCONTRAÍDA

Além de brinquedos, nos dias ensolarados os bichos da creche podem fazer aulas numa piscina grande. Outras menores estão em construção para atender a mais bichinhos.

Na água, eles brincam de mergulho e sobem nas pranchas de surf e bodyboarding.

Tio Wemerson durante passeio em praia de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Os 'aumigos' têm ainda aulas de música, que começaram a ser oferecidas após o Tio Wemerson perceber o interesse de alguns cães quando ele tocava violão. “Eles são muito participativos, um deles começou a ‘cantar’ quando toquei e vimos que seria uma ótima atividade. Eles adoram.”

Trilhas, passeios de faro, visitas a praias e até cinema também são oferecidos. “Nós temos às segundas um grupo de goldens retrievers criados em apartamentos e eles amam água. Com os cães da raça border collie, tentamos sempre fazer atividades que envolvam gastar energia, pois eles são mais ativos. Às vezes está chovendo e vamos com eles ver um filme ou brincar nas salinhas”, explica Wemerson.

A preocupação com os detalhes faz com que Sigred não passe de 100 cães, apesar da capacidade de atender até 200. A dona do espaço conta que seu principal interesse é oferecer conforto e atenção com qualidade, em vez de ter muitos animais e não conseguir dar atenção a todos. “Aqui nós ensinamos o respeito e queremos que ele seja felizes”, conta a empresária.

Dia de cão: veja rotina de pets em creche para cachorros em Vila Velha

E é por isso que os animais são divididos em grupos de pequeno, médio e grande porte. Assim, cada grupo fica com um recreador fixo, com brinquedos ajustados para cada tamanho, além de espaço adequado.

DESLOCAMENTO E PREÇOS

Às 6h da manhã, a van sai da Barra do Jucu para buscar os cãezinhos que ficam durante o dia no espaço. O veículo passa de porta em porta nos bairros ao redor, pegando cada um. Mas quem mora longe também pode passar um dia no 4 Patas Park Hotel. O local conta com a indicação de dois 'táxi dogs' de confiança para os interessados.