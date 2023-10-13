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Dia de cão

Creche para cães no ES tem música e até cinema para 'aulunos'; vídeo

Espaço de Vila Velha ficou conhecido no país todo com vídeo de uma lista de chamada, em que cachorros entram em van de passeio somente após ouvirem seus nomes
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

13 out 2023 às 14:14

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 14:14

Durante a pandemia da Covid-19 Siegred Ximenes descobriu, quase por acaso, que a paixão pelos cães poderia ser o trabalho dos sonhos. Colocou a mão na massa e transformou os 4 mil metros quadrados de um terreno na Barra do Jucu, em Vila Velha, em local de diversão e interação para cães.
Inaugurado em 2020, o negócio, misto de hotel e creche para os bichinhos, ganhou muitos clientes de lá para cá e também muitos fãs nas redes sociais. É que vídeos do espaço fazem sucesso na internet, com os alunos de quatro patas muito disciplinados.
Um dos hits é um vídeo em que os cães fazem fila para entrar na van de passeio e atendem a uma chamada, como em uma sala de aula: só entram no veículo depois de ouvir seu nome. 
A história começou quando amigas da empresária pediam para levar os pets até o local. No início, eram apenas dois cachorros. Em pouco tempo, passaram a ser oito bichinhos para cuidar.
Quatro Patas Park Hotel
Paixão pelos animais motivou Siegred Ximenes a abrir o Quatro Patas Park Hotel, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A partir daí, a vovó dos quatro patas, como Siegred é conhecida, descobriu o mundo de oportunidades trazido pelo hotel de cães.
“Eu juro, não conhecia o conceito. Uma amiga me explicou e me apaixonei. Não é sobre negócio, é fazer algo com algo pelo qual eu sempre fui apaixonada: animais. Todos sabem que não existo sem os bichinhos”, enfatiza Sigred.
O amor foi o motor do negócio, que cresceu bastante, muito em conta à forma criativa com que a empresária trata os bichinhos. Os cães que ficam no 4 Patas Park Hotel não brincam somente com bolinhas e dormem. O espaço conta com aula de música, piscina, cinema, trilhas, passeios na praia, entre outras atividades para atender às necessidades de todas as raças que estão no local. E não são poucos os "alunos".
Desde a fundação do hotel, em maio de 2020, o número aumentou oito vezes, com média de 80 cães por dia, entre os que ficam hospedados e os que vão para o daycare (creche).
Foram os pets da creche, aliás, que ficaram conhecidos no país todo, após o vídeo que mostra a chamada para entrar na van viralizar na internet.  Cada um também sabe onde precisa se sentar dentro do veículo.
Tio Wemerson, como é chamado o cuidador, explica que cada cachorro já escolheu uma cadeira no veículo. Agora, eles começaram a testar, além da chamada, o uso do sino, e eles atendem bem.
"Eles sabem que o som significa alguma atividade, associam a uma coisa boa. Temos todo o cuidado para eles serem felizes aqui. Tem que ter muito zelo. Além de ser uma responsabilidade muito grande. [O animal] é o amor da vida de alguém"
Sigred Ximenes - Dona do 4 Patas Park Hotel

ROTINA DESCONTRAÍDA

Além de brinquedos, nos dias ensolarados os bichos da creche podem fazer aulas numa piscina grande. Outras menores estão em construção para atender a mais bichinhos.
Na água, eles brincam de mergulho e sobem nas pranchas de surf e bodyboarding.
Quatro Patas Park Hotel
Tio Wemerson durante passeio em praia de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Os 'aumigos' têm ainda aulas de música, que começaram a ser oferecidas após o Tio Wemerson perceber o interesse de alguns cães quando ele tocava violão. “Eles são muito participativos, um deles começou a ‘cantar’ quando toquei e vimos que seria uma ótima atividade. Eles adoram.”
Trilhas, passeios de faro, visitas a praias e até cinema também são oferecidos. “Nós temos às segundas um grupo de goldens retrievers criados em apartamentos e eles amam água. Com os cães da raça border collie, tentamos sempre fazer atividades que envolvam gastar energia, pois eles são mais ativos. Às vezes está chovendo e vamos com eles ver um filme ou brincar nas salinhas”, explica Wemerson. 
A preocupação com os detalhes faz com que Sigred não passe de 100 cães, apesar da capacidade de atender até 200. A dona do espaço conta que seu principal interesse é oferecer conforto e atenção com qualidade, em vez de ter muitos animais e não conseguir dar atenção a todos. “Aqui nós ensinamos o respeito e queremos que ele seja felizes”, conta a empresária. 

Dia de cão: veja rotina de pets em creche para cachorros em Vila Velha

E é por isso que os animais são divididos em grupos de pequeno, médio e grande porte. Assim, cada grupo fica com um recreador fixo, com brinquedos ajustados para cada tamanho, além de espaço adequado.

DESLOCAMENTO E PREÇOS

Às 6h da manhã, a van sai da Barra do Jucu para buscar os cãezinhos que ficam durante o dia no espaço. O veículo passa de porta em porta nos bairros ao redor, pegando cada um. Mas quem mora longe também pode passar um dia no 4 Patas Park Hotel. O local conta com a indicação de dois 'táxi dogs' de confiança para os interessados. 
Para a creche, a diária é R$ 75. A versão hotel, para os tutores que precisam ficar mais tempo fora de casa e não têm com quem deixar o pet, sai a R$ 65 por dia de permanência. 

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