Vídeo com cachorros obedientes à chamada para van em Vila Velha bomba na web

veja acima), os doguinhos exibiram educação na chamada para entrar na van que os levariam de volta para os tutores em José, Jade, Eliza, Frederico, Atena e outros "aumigos" cachorrinhos mostraram que, após um dia exaustivo de aprendizado e diversão, é preciso ter paciência para voltar para casa. Em imagens compartilhadas nas redes sociais (), os doguinhos exibiram educação na chamada para entrar na van que os levariam de volta para os tutores em Vila Velha

O vídeo se aproximava de 600 mil visualizações até a manhã desta segunda-feira (24).

Conforme informações da repórter Vivian Barcelos, do g1 ES, as imagens foram gravadas pelo estudante de Medicina Veterinária Wemerson Henrique, 25 anos, em junho. Ele também é gerente da creche hotel e passa o dia cuidando dos animais.

No vídeo, Wemerson aparece com um caderno onde está escrito "aula de hoje". Nas anotações, é possível ver que os bichinhos aprenderam sobre latido.

Logo abaixo dos ensinamentos, há uma relação com os nomes dos oito cães. O homem, então, diz: "Assim como a galera vem, a galera vai pra casa". E depois começa a chamada dos animais para entrarem no veículo, com educação.

O estudante finaliza a chamada da mesma forma divertida que começou: "Todo mundo devidamente com o cinto de segurança, depois de estudarem muito, né? Tirar nota 10, as mochilinhas e vamos pra casa.”

Em entrevista a repórter Vivian Barcelos, do g1 ES, Wemerson conta que passa o dia todo com os cães, que chegam na creche por volta das 8h e vão embora às 16h.

Como a chamada acontece todos os dias, o estudante gravou as imagens a pedido do motorista da van, que queria mostrar a educação dos cachorros para os amigos.

"A gente busca eles [os cachorros] todos os dias em casa e, antes de ir embora, fazemos a chamada. Também fazemos as chamadas antes das brincadeiras e eles acabam associando. Como a hora de ir embora é a hora de ver o tutor de novo, eles acabam associando ainda mais", disse Wemerson.

Nas redes sociais há outros vídeos com os doguinhos. Num deles, por exemplo, o primeiro cão chega na "piscininha" e desperta atenção e uma certa inveja dos outros "cãopanheiros".