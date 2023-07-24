Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Viraulizou"

Vídeo com cachorros obedientes à chamada para van em Vila Velha bomba na web

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, os doguinhos que ficam em uma creche para pets mostram educação (e ansiedade) enquanto aguardam para entrar no transporte; assista

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2023 às 16:43
José, Jade, Eliza, Frederico, Atena e outros "aumigos" cachorrinhos mostraram que, após um dia exaustivo de aprendizado e diversão, é preciso ter paciência para voltar para casa. Em imagens compartilhadas nas redes sociais (veja acima), os doguinhos exibiram educação na chamada para entrar na van que os levariam de volta para os tutores em Vila Velha.
O vídeo se aproximava de 600 mil visualizações até a manhã desta segunda-feira (24).
Conforme informações da repórter Vivian Barcelos, do g1 ES, as imagens foram gravadas pelo estudante de Medicina Veterinária Wemerson Henrique, 25 anos, em junho. Ele também é gerente da creche hotel e passa o dia cuidando dos animais.
No vídeo, Wemerson aparece com um caderno onde está escrito "aula de hoje". Nas anotações, é possível ver que os bichinhos aprenderam sobre latido.
Logo abaixo dos ensinamentos, há uma relação com os nomes dos oito cães. O homem, então, diz: "Assim como a galera vem, a galera vai pra casa". E depois começa a chamada dos animais para entrarem no veículo, com educação.
O estudante finaliza a chamada da mesma forma divertida que começou: "Todo mundo devidamente com o cinto de segurança, depois de estudarem muito, né? Tirar nota 10, as mochilinhas e vamos pra casa.”
Em entrevista a repórter Vivian Barcelos, do g1 ES, Wemerson conta que passa o dia todo com os cães, que chegam na creche por volta das 8h e vão embora às 16h.
Como a chamada acontece todos os dias, o estudante gravou as imagens a pedido do motorista da van, que queria mostrar a educação dos cachorros para os amigos.
"A gente busca eles [os cachorros] todos os dias em casa e, antes de ir embora, fazemos a chamada. Também fazemos as chamadas antes das brincadeiras e eles acabam associando. Como a hora de ir embora é a hora de ver o tutor de novo, eles acabam associando ainda mais", disse Wemerson.
Nas redes sociais há outros vídeos com os doguinhos. Num deles, por exemplo, o primeiro cão chega na "piscininha" e desperta atenção e uma certa inveja dos outros "cãopanheiros".
Com informações de Vivian Barcelos, do G1 ES.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura
Imagem de destaque
Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari
Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições encolhe no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados