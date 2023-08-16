Cães e gatos vira-latas são os preferidos dos capixabas, aponta pesquisa

Pesquisa estima que o Estado tenha uma população de 1,4 milhão de pets. Crédito: Divulgação

Os vira-latas estão sempre roubando a cena em chá-revelação , missas, shows, já invadiram casamento , ganharam música e agora ganharam também o coração dos capixabas. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Grupo Petlove. O "PetCenso" 2023 mostrou que cães e gatos vira-latas são os preferidos nos lares do Espírito Santo.

A Petlove estima que o Estado tenha uma população de 1,4 milhão de pets. E quem reina nesses lares são muitos gatinhos e doguinhos sem raça definida (SRD), e até mesmo o famoso vira-lata caramelo.

Além disso, o nome mais adotado para os bichinhos de estimação no Estado são de fêmeas. O 'top 3' dos nomes é composto por Mel, Nina e Luna.

No Estado, 32% dos cães são SRD. E quando falamos de gatos, a diferença em relação a outras raças se torna ainda maior, já que representam 96,4% dos felinos.

O pódio de cães ainda é formado pelos Shih Tzu, com 12,0%, e Yorkshire Terrier, com 6,4%.

Os gatos que figuram em segundo e terceiro lugar são Siamês e Azul Russo, com 0,5% e 0,3%, respectivamente.

Ainda há dados quanto aos gêneros das espécies: de acordo com os dados, 50,5% dos cachorros são machos e 49,5% são fêmeas, enquanto no caso dos gatos 48,8% são machos e 51,2% são fêmeas. Já sobre a idade dos pets, 5,3% são filhotes até 4 anos, 16,2% têm 15 anos e 8,5% são maiores de 18 anos.

No Brasil, entram no top dez dos cachorros preferidos as seguintes raças: vira-lata, Shih Tzu, Yorkshire Terrier, Spitz Alemão, Buldogue Francês, Lhasa Apso, Poodle, Golden Retriever, Pinscher e Dachshund.

Os nomes mais queridinhos para cães e gatos no país também são Mel, Luna e Nina.

Confira alguns dados divulgados pela pesquisa:

Principais raças de cães

SRD – 32,0%

Shih Tzu – 12,0%

Yorkshire Terrier – 6,4%

Poodle – 5,6%

Spitz Alemão – 5,2%

Pinscher – 4,6%

Buldogue Francês – 3,8%

Lhasa Apso – 3,8%

Maltês – 2,8%

Golden Retriever – 2,5%

Top 10 nomes de cães

1º Mel

2º Nina

3º Luna

4º Luke

5º Thor

6º Amora

7º Lola

8º Mag

9º Bob

10º Belinha

Principais raças de gatos

SRD – 96,4%

Siamês – 0,5%

Azul Russo – 0,3%

Gato de Bengala – 0,2%

Pelo Curto Brasileiro – 0,2%

Snowshoe – 0,2%

Angorá Turco – 0,2%

Pelo Curto Inglês – 0,2%

Himalaio – 0,2%

Khao Manee – 0,1%

Top 10 nomes de gatos

1º Mia

2º Mel

3º Luna

4º Nina

5º Simba

6º Amora

7º Lua

8º Frajola

9º Tom

10º Pipoca

Idades dos animais (cães e gatos)

Filhotes até 4 anos – 5,3%

15 anos – 16,2%

16 anos – 13,9%

14 anos – 10,4%

Mais de 18 anos – 8,5%