Cães e gatos vira-latas são os preferidos dos capixabas, aponta pesquisa

Os vira-latas estão sempre roubando a cena em chá-revelação, missas, shows, já invadiram casamento, ganharam música e agora ganharam também o coração dos capixabas. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Grupo Petlove. O "PetCenso" 2023 mostrou que cães e gatos vira-latas são os preferidos nos lares do Espírito Santo.
A Petlove estima que o Estado tenha uma população de 1,4 milhão de pets. E quem reina nesses lares são muitos gatinhos e doguinhos sem raça definida (SRD), e até mesmo o famoso vira-lata caramelo.
Além disso, o nome mais adotado para os bichinhos de estimação no Estado são de fêmeas. O 'top 3' dos nomes é composto por Mel, Nina e Luna.
No Estado, 32% dos cães são SRD. E quando falamos de gatos, a diferença em relação a outras raças se torna ainda maior, já que representam 96,4% dos felinos.
O pódio de cães ainda é formado pelos Shih Tzu, com 12,0%, e Yorkshire Terrier, com 6,4%.
Os gatos que figuram em segundo e terceiro lugar são Siamês e Azul Russo, com 0,5% e 0,3%, respectivamente.
Ainda há dados quanto aos gêneros das espécies: de acordo com os dados, 50,5% dos cachorros são machos e 49,5% são fêmeas, enquanto no caso dos gatos 48,8% são machos e 51,2% são fêmeas. Já sobre a idade dos pets, 5,3% são filhotes até 4 anos, 16,2% têm 15 anos e 8,5% são maiores de 18 anos.
No Brasil, entram no top dez dos cachorros preferidos as seguintes raças: vira-lata, Shih Tzu, Yorkshire Terrier, Spitz Alemão, Buldogue Francês, Lhasa Apso, Poodle, Golden Retriever, Pinscher e Dachshund.
Os nomes mais queridinhos para cães e gatos no país também são Mel, Luna e Nina.
Confira alguns dados divulgados pela pesquisa:
Principais raças de cães
- SRD – 32,0%
- Shih Tzu – 12,0%
- Yorkshire Terrier – 6,4%
- Poodle – 5,6%
- Spitz Alemão – 5,2%
- Pinscher – 4,6%
- Buldogue Francês – 3,8%
- Lhasa Apso – 3,8%
- Maltês – 2,8%
- Golden Retriever – 2,5%
Top 10 nomes de cães
- 1º Mel
- 2º Nina
- 3º Luna
- 4º Luke
- 5º Thor
- 6º Amora
- 7º Lola
- 8º Mag
- 9º Bob
- 10º Belinha
Principais raças de gatos
- SRD – 96,4%
- Siamês – 0,5%
- Azul Russo – 0,3%
- Gato de Bengala – 0,2%
- Pelo Curto Brasileiro – 0,2%
- Snowshoe – 0,2%
- Angorá Turco – 0,2%
- Pelo Curto Inglês – 0,2%
- Himalaio – 0,2%
- Khao Manee – 0,1%
Top 10 nomes de gatos
- 1º Mia
- 2º Mel
- 3º Luna
- 4º Nina
- 5º Simba
- 6º Amora
- 7º Lua
- 8º Frajola
- 9º Tom
- 10º Pipoca
Idades dos animais (cães e gatos)
- Filhotes até 4 anos – 5,3%
- 15 anos – 16,2%
- 16 anos – 13,9%
- 14 anos – 10,4%
- Mais de 18 anos – 8,5%
Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES