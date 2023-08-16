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Muita fofura

Cães e gatos vira-latas são os preferidos dos capixabas, aponta pesquisa

Dados são do "PetCenso" 2023 realizado pelo Grupo Petlove. Pesquisa também estima que o Espírito Santo tenha uma população de 1,4 milhão de animais de estimação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2023 às 17:25

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 17:25

O abrigo Vira Lata Vira Luxo realizará a segunda edição da Feira de Adoção AU-Line neste sábado (27)
Pesquisa estima que o Estado tenha uma população de 1,4 milhão de pets. Crédito: Divulgação
Os vira-latas estão sempre roubando a cena em chá-revelação, missas, shows, já invadiram casamento, ganharam música e agora ganharam também o coração dos capixabas. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Grupo Petlove. O "PetCenso" 2023 mostrou que cães e gatos vira-latas são os preferidos nos lares do Espírito Santo.
A Petlove estima que o Estado tenha uma população de 1,4 milhão de pets. E quem reina nesses lares são muitos gatinhos e doguinhos sem raça definida (SRD), e até mesmo o famoso vira-lata caramelo.
Além disso, o nome mais adotado para os bichinhos de estimação no Estado são de fêmeas. O 'top 3' dos nomes é composto por Mel, Nina e Luna.

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No Estado, 32% dos cães são SRD. E quando falamos de gatos, a diferença em relação a outras raças se torna ainda maior, já que representam 96,4% dos felinos.
O pódio de cães ainda é formado pelos Shih Tzu, com 12,0%, e Yorkshire Terrier, com 6,4%.
Os gatos que figuram em segundo e terceiro lugar são Siamês e Azul Russo, com 0,5% e 0,3%, respectivamente.

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Ainda há dados quanto aos gêneros das espécies: de acordo com os dados, 50,5% dos cachorros são machos e 49,5% são fêmeas, enquanto no caso dos gatos 48,8% são machos e 51,2% são fêmeas. Já sobre a idade dos pets, 5,3% são filhotes até 4 anos, 16,2% têm 15 anos e 8,5% são maiores de 18 anos.
No Brasil, entram no top dez dos cachorros preferidos as seguintes raças: vira-lata, Shih Tzu, Yorkshire Terrier, Spitz Alemão, Buldogue Francês, Lhasa Apso, Poodle, Golden Retriever, Pinscher e Dachshund.

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Os nomes mais queridinhos para cães e gatos no país também são Mel, Luna e Nina.

Confira alguns dados divulgados pela pesquisa:

Principais raças de cães
  • SRD – 32,0% 
  • Shih Tzu – 12,0% 
  • Yorkshire Terrier – 6,4% 
  • Poodle – 5,6% 
  • Spitz Alemão – 5,2% 
  • Pinscher – 4,6% 
  • Buldogue Francês – 3,8% 
  • Lhasa Apso – 3,8% 
  • Maltês – 2,8% 
  • Golden Retriever – 2,5%
Top 10 nomes de cães
  • 1º Mel
  • 2º Nina
  • 3º Luna
  • 4º Luke
  • 5º Thor
  • 6º Amora
  • 7º Lola
  • 8º Mag
  • 9º Bob
  • 10º Belinha

Principais raças de gatos

  • SRD – 96,4% 
  • Siamês – 0,5% 
  • Azul Russo – 0,3% 
  • Gato de Bengala – 0,2%
  • Pelo Curto Brasileiro – 0,2% 
  • Snowshoe – 0,2% 
  • Angorá Turco – 0,2% 
  • Pelo Curto Inglês – 0,2% 
  • Himalaio – 0,2% 
  • Khao Manee – 0,1%
Top 10 nomes de gatos
  • 1º Mia 
  • 2º Mel 
  • 3º Luna 
  • 4º Nina 
  • 5º Simba 
  • 6º Amora 
  • 7º Lua 
  • 8º Frajola 
  • 9º Tom 
  • 10º Pipoca
Idades dos animais (cães e gatos)
  • Filhotes até 4 anos – 5,3%
  • 15 anos – 16,2%
  • 16 anos – 13,9%
  • 14 anos – 10,4%
  • Mais de 18 anos – 8,5%
Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES

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