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Veja as fotos

'Comédia na vida selvagem': as impressionantes imagens de prêmio de fotografia de animais

Os finalistas do Comedy Wildlife Photography Awards (Prêmio de fotografia de comédia na vida selvagem) deste ano foram anunciados.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 out 2023 às 15:03

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 15:03

Os finalistas do Comedy Wildlife Photography Awards (Prêmio de fotografia de comédia na vida selvagem) deste ano foram anunciados.
A seguir, confira uma seleção das imagens selecionadas entre milhares de inscrições enviadas por fotógrafos profissionais e amadores de todo o mundo, juntamente com comentários dos fotógrafos.
Os vencedores serão anunciados no dia 23 de novembro.

Jason Moore, em Perth, Austrália

Imagem BBC Brasil
Crédito: JASON MOORE/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"Eu estava passando por uma multidão de cangurus cinzentos ocidentais se alimentando em um campo aberto repleto de atraentes flores amarelas."
"Eu estava com minha câmera, então parei para tirar algumas fotos. De repente, percebi que esse indivíduo adotava uma pose humorística — para mim, parece que ele está praticando dedilhar sua guitarra imaginária."

Tzahi Finkelstein, em Jezreel Valley, Israel

"A tartaruga do pântano fica surpresa e sorri para a libélula que pousou em seu nariz."

Allen Holmes, em RSPB Minsmere, no Reino Unido

Imagem BBC Brasil
Crédito: ALLEN HOLMES/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
“Eu visitei Suffolk (Inglaterra) por alguns dias para tentar rastrear algumas espécies-alvo, mas decidi fazer um desvio para a reserva RSPB Minsmere.
“Era um dia quente e eu estava me refrescando em um dos abrigos de pássaros.
"Quando notei este ganso egípcio voando para esta pequena ilha, imediatamente me concentrei no alfaiate (tipo de ave), sabendo que ele iria atacar e expulsar o ganso."

Paul Goldstein, em Masai Mara, Quênia

Imagem BBC Brasil
Crédito: PAUL GOLDSTEIN/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"Sei que não é um pássaro e, tecnicamente, não tem a faculdade de voar, mas você não pode culpar o esforço deste leopardo para voar. Na verdade, ela estava sendo incomodada por três jovens chitas e estava com um humor particularmente ruim, como a pose indica."

Brigitte Alcalay Marcon, em Parque Kruger National, África do Sul

Imagem BBC Brasil
Crédito: BRIGITTE ALCALAY MARCON/COMEDY WILDLIFE AWARDS
"Este jovem babuíno está sentado nas costas da mãe fazendo gracinha."

Adrian Slazok, na costa oeste da England

Imagem BBC Brasil
Crédito: ADRIAN SLAZOK/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"No final do outono, as focas deixam o Mar do Norte para dar à luz os seus filhotes."

Christian Hargasser, em Masai Mara, no Quênia

Imagem BBC Brasil
Crédito: CHRISTIAN HARGASSER/COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS
"Esta foto foi tirada no fim do dia, com pouca luz, em Masai Mara"

Thomas Vijayan, no Parque Nacional e Reserva de Katmai, Alaska, EUA

Imagem BBC Brasil
Crédito: THOMAS VIJAYAN/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"No Parque Nacional Katmai, os ursos pardos são abundantes e, portanto, é um paraíso para fotógrafos. No entanto, o desafio aqui é clicar uma única imagem."

Delphine Casimir, em Bali

Imagem BBC Brasil
Crédito: DELPHINE CASIMIR/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARD
Esta foto foi tirada na floresta de macacos em Ubud, Bali. Este é um lugar maluco onde os macacos são reis."

Jacek Stankiewicz, na floresta Bialowieza, Polônia

Imagem BBC Brasil
Crédito: JACEK STANKIEWI/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
“Eu vi esta cena enquanto observava pássaros na Floresta Bialowieza. Um jovem verdilhão ainda era alimentado pelos pais, mas de vez em quando os pássaros pareciam estar discutindo.”

Lara Mathews, em Melbourne, Austrália

"Tirada no parque Westerfolds, um lindo e surpreendentemente selvagem pedaço de terra nos subúrbios ao leste de Melbourne, famoso por sua população de cangurus. A multidão estava aproveitando o sol da manhã quando este indivíduo resolveu fazer graça."

Jacques Poulard, em Spitsbergen, Noruega

Imagem BBC Brasil
Crédito: JACQUES POULARD/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"Esta foto foi tirada em Spitsbergen durante um inverno muito frio. A perdiz branca está vindo em minha direção e parece uma bola de neve com olhos."

John Blumenkamp, no Parque Nacional Grand Teton, EUA

Imagem BBC Brasil
Crédito: JOHN BLUMENKAMP/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"Esta grande coruja cinzenta passou a maior parte da tarde posando majestosamente e parecendo sábia. Mas por um momento ou dois, depois de fazer alguns alongamentos elegantes, a postura dela caía e ela dava um olhar de 'a segunda-feira já acabou?'."

Khurram Khan, em Barter Island, Alaska, EUA

Imagem BBC Brasil
Crédito: KHURRAM KHAN/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"Este filhote de urso polar achou esta madeira muito divertida e estava brincando com ela quando de repente parou e se levantou, usando-a quase como um artista."

Zoe Ashdown, em Yorkshire, Reino Unido

Imagem BBC Brasil
Crédito: ZOE ASHDOWN/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"Na RSPB Bempton Cliffs, todos os anos, entre março e outubro, cerca de meio milhão de aves marinhas utilizam as falésias calcárias que se erguem acima do Mar do Norte para fazer ninho e criar uma família.
Os gansos acasalam para o resto da vida e retornam ao mesmo ninho ano após ano para criar seus filhotes.
Deitado em segurança no topo da falésia, pude observar o carinho demonstrado entre os gansos cada vez que um voltava ao ninho. Eles têm um ritual de saudação, esfregam o bico e entrelaçam o pescoço; e também é uma oportunidade brilhante de capturá-los em várias poses.
Só percebi que tinha tirado esta imagem quando cheguei em casa, mas assim que a vi ri alto. Eles parecem pais orgulhosos, posando com seu bebê - definitivamente um para o álbum de família."
Todas as fotografias são cortesia do Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

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