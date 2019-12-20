Chefões da Telexfree já saíram de presídio em Viana

Carlos Costa e Carlos Wanzeler chegando no DML para fazer exame de corpo delito, após serem presos, na terça (17) Crédito: Ricardo Medeiros

Os empresários foram detidos pela Polícia Federal durante a Operação Alnilam, na Grande Vitória, que investiga suposta ocultação de valores envolvidos com as atividades da Telexfree no Brasil. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que administra o sistema penitenciário do Estado, eles estavam nas celas do Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPVII), em cumprimento da prisão preventiva. Os dois deixaram o local por volta das 21h40.

Mas em decisão nesta quinta, o desembargador do Estado Paulo Cesar Morais Espírito Santo deu uma liminar revogando a detenção dos dois. O advogado dos acusados, Rafael Lima, explicou que o argumento usado para a defesa dos clientes foi que não há contemporaneidade no caso. Ou seja, não há implicação social por agora, já que o crime de que são acusados ocorreu em 2014.

No momento da prisão, na terça, Carlos Costa estava em seu apartamento na Praia da Costa, em Vila Velha, e Wanzeler seguia para a academia. Eles foram encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML) para exames, antes de serem encaminhados ao presídio.

A polícia não confirma a relação da prisão com a presença do ex-Beatle na Grande Vitória, mas as informações divulgadas até agora pelas autoridades revelam uma atuação semelhante para manter bens em nome de terceiros escondidos dos investigadores.

ENTENDA A INVESTIGAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DA TELEXFREE

A nova investigação que levou à detenção dos líderes, que está em segredo de Justiça, tem como alvo principal transações financeiras para lavagem de dinheiro. Segundo informações iniciais da PF, recursos que não tinham sido alcançados na Operação Orion, que decretou sequestro e bloqueio de bens em 2014, eram movimentados por terceiros.