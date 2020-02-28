Capixaba teve renda média de R$ 1,4 mil em 2019, aponta IBGE

A renda média mensal dos capixabas foi de R$ 1.476,55 em 2019, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (28). O valor é 14% maior do que no ano anterior, quando o rendimento médio dos trabalhadores do Espírito Santo ficou em R$ 1.295.
No ano passado, a renda média familiar per capita (por pessoa) no Estado ultrapassou a média brasileira, que foi de R$ 1.439 em 2019.
Os capixabas, no entanto, estão longe de figurar entre os mais ricos. Com uma proporção maior da população empregada no serviço público, que paga salários melhores, os moradores do Distrito Federal recebem, em média, quase o dobro da média nacional: R$ 2.686.
A renda média no Distrito Federal é mais de quatro vezes superior aos R$ 636 registrados no Maranhão, que tem o menor valor do país - o equivalente a 63% do salário mínimo vigente em 2019, de R$ 998.
Esse dado é repassado ao Tribunal de Contas da União e utilizado no cálculo dos repasses federais aos Estados. É essa média, feita a partir de informações da Pesquisa Nacional de Domicílios Contínua (Pnad-C), que determina o rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
O Tribunal de Contas da União calcula e fixar, com base nos dados fornecidos pelo IBGE os coeficientes de participação na distribuição de recursos tributários da União. No ano passado, o Espírito Santo recebeu R$ 1 bilhão de verba federal através do FPE.