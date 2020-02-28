Capixaba teve renda média de R$ 1,4 mil em 2019, aponta IBGE

O valor é 14% maior do que no ano anterior Crédito: Pixabay

A renda média mensal dos capixabas foi de R$ 1.476,55 em 2019, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (28). O valor é 14% maior do que no ano anterior, quando o rendimento médio dos trabalhadores do Espírito Santo ficou em R$ 1.295.

No ano passado, a renda média familiar per capita (por pessoa) no Estado ultrapassou a média brasileira, que foi de R$ 1.439 em 2019.

Os capixabas, no entanto, estão longe de figurar entre os mais ricos. Com uma proporção maior da população empregada no serviço público, que paga salários melhores, os moradores do Distrito Federal recebem, em média, quase o dobro da média nacional: R$ 2.686.

A renda média no Distrito Federal é mais de quatro vezes superior aos R$ 636 registrados no Maranhão, que tem o menor valor do país - o equivalente a 63% do salário mínimo vigente em 2019, de R$ 998.

Esse dado é repassado ao Tribunal de Contas da União e utilizado no cálculo dos repasses federais aos Estados. É essa média, feita a partir de informações da Pesquisa Nacional de Domicílios Contínua (Pnad-C), que determina o rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE).