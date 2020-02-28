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Capixaba teve renda média de R$ 1,4 mil em 2019, aponta IBGE

Valor é ligeiramente maior que a média brasileira. O dado é utilizado para determinar a participação dos Estados na distribuição dos recursos da União

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 19:33
O valor é 14% maior do que no ano anterior Crédito: Pixabay
A renda média mensal dos capixabas foi de R$ 1.476,55 em 2019, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (28). O valor é 14% maior do que no ano anterior, quando o rendimento médio dos trabalhadores do Espírito Santo ficou em R$ 1.295.
No ano passado, a renda média familiar per capita (por pessoa) no Estado ultrapassou a média brasileira, que foi de R$ 1.439 em 2019.
Os capixabas, no entanto, estão longe de figurar entre os mais ricos. Com uma proporção maior da população empregada no serviço público, que paga salários melhores, os moradores do Distrito Federal recebem, em média, quase o dobro da média nacional: R$ 2.686.

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A renda média no Distrito Federal é mais de quatro vezes superior aos R$ 636 registrados no Maranhão, que tem o menor valor do país - o equivalente a 63% do salário mínimo vigente em 2019, de R$ 998.
Esse dado é repassado ao Tribunal de Contas da União e utilizado no cálculo dos repasses federais aos Estados. É essa média, feita a partir de informações da Pesquisa Nacional de Domicílios Contínua (Pnad-C), que determina o rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
O Tribunal de Contas da União calcula e fixar, com base nos dados fornecidos pelo IBGE os coeficientes de participação na distribuição de recursos tributários da União. No ano passado, o Espírito Santo recebeu R$ 1 bilhão de verba federal através do FPE.

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