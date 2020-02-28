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Pesquisa do Procon

Vitória registra diferença de quase seis vezes em preços de remédios

De acordo com informações do órgão, Jardim da Penha tem os menores preços, se consideradas as regiões pesquisadas; mais de 70 preços de medicamentos foram analisados

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 17:33
Pesquisa realizada mostra a diferença de preços do mesmo medicamento em diferentes farmácias Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação
Uma pesquisa do Procon divulgada nesta quinta-feira (27) mostrou que os remédios em Vitória chegam a ter diferença de até seis vezes nos preços. O mesmo remédio é vendido a R$ 2,50 em uma farmácia e a R$ 13,73 em outra, por exemplo. A análise foi feita em nove regiões diferentes da capital entre os dias 18 e 19 de fevereiro e foram pesquisados preços de 74 medicamentos, dez a mais que em 2019.
De acordo o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho da Prefeitura de Vitória, Bruno Toledo, em entrevista ao repórter Lucas Valadão durante o programa CBN Cotidiano, da Rádio CBN Vitória (92,5), a terceira edição da pesquisa, em 2020, evidenciou a maior diferença de preços já registrada.
"Pegamos os medicamentos mais comuns, que compõem a 'cesta básica', de uso contínuo, e pesquisamos a diferença de preços em várias regiões da cidade. Temos o cuidado de fazer a pesquisa em diferentes regiões da cidade. Farmácias distintas e regiões distintas", detalhou o secretário.

449,20%

Foi a maior diferença de preço registrada pela pesquisa

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Ainda segundo o secretário de Vitória, também são analisados possíveis abusos nos preços dos produtos. Considerando os fatores que determinam o preço, é permitida a variação, mas sem abuso ao consumidor.
"Como vivemos em uma soiedade de livre mercado, nós, enquanto órgão de defesa do consumidor, temos que informar onde há menor preço. Por isso a pesquisa e a divulgação da mesma. Seja de combustível, da cesta báscica, de material escolar. É sempre importante que o consumidor tenha acesso aos números", completou Bruno Toledo.
Realizada não apenas no setor de medicamentos, a pesquisa tem como função buscar o equilíbrio financeiro das famílias.

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Segundo os números da pesquisa, a diferença de preços dos remédios na capital do Espírito Santo chegou a 449,20%, variando de R$ 2,50 a quase R$ 14,00.

VEJA NÚMEROS:

  • Paracetamol genérico (diferença de 449,20%): Preços variam entre R$ 2,50 e R$ 13,73
  • Glibenclamida genérico (diferença de 320,83%): preços variam entre R$ 1,44 e R$ 6,06
  • Sulfato de Salbutamol genérico (diferença de 275,12%): preços variam entre R$ 2,13 e R$ 7,99
  • Albendazol genérico (diferença de 200,50%); preços variam entre R$ 1,99 e R$ 5,98
  • Diclofenaco sódico genérico (diferença de 191,80%): preços variam entre R$ 5,00 e R$ 14,59

Arquivos & Anexos

Pesquisa realizada pelo Procon mostra diferença em preços de remédios em diferentes farmácias

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