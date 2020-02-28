Vitória registra diferença de quase seis vezes em preços de remédios

Pesquisa realizada mostra a diferença de preços do mesmo medicamento em diferentes farmácias Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Vitória chegam a ter diferença de até seis vezes nos preços. O mesmo remédio é vendido a R$ 2,50 em uma farmácia e a R$ 13,73 em outra, por exemplo. A análise foi feita em nove regiões diferentes da capital entre os dias 18 e 19 de fevereiro e foram pesquisados preços de 74 medicamentos, dez a mais que em 2019. Uma pesquisa do Procon divulgada nesta quinta-feira (27) mostrou que os remédios emchegam a ter diferença de até seis vezes nos preços. O mesmo remédio é vendido a R$ 2,50 em uma farmácia e a R$ 13,73 em outra, por exemplo. A análise foi feita em nove regiões diferentes da capital entre os dias 18 e 19 de fevereiro e foram pesquisados preços de 74 medicamentos, dez a mais que em 2019.

CBN Cotidiano, da De acordo o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho da Prefeitura de Vitória , Bruno Toledo, em entrevista ao repórter Lucas Valadão durante o programa, da Rádio CBN Vitória (92,5) , a terceira edição da pesquisa, em 2020, evidenciou a maior diferença de preços já registrada.

"Pegamos os medicamentos mais comuns, que compõem a 'cesta básica', de uso contínuo, e pesquisamos a diferença de preços em várias regiões da cidade. Temos o cuidado de fazer a pesquisa em diferentes regiões da cidade. Farmácias distintas e regiões distintas", detalhou o secretário.

449,20% Foi a maior diferença de preço registrada pela pesquisa

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Ainda segundo o secretário de Vitória, também são analisados possíveis abusos nos preços dos produtos. Considerando os fatores que determinam o preço, é permitida a variação, mas sem abuso ao consumidor.

"Como vivemos em uma soiedade de livre mercado, nós, enquanto órgão de defesa do consumidor, temos que informar onde há menor preço. Por isso a pesquisa e a divulgação da mesma. Seja de combustível, da cesta báscica, de material escolar. É sempre importante que o consumidor tenha acesso aos números", completou Bruno Toledo.

Realizada não apenas no setor de medicamentos, a pesquisa tem como função buscar o equilíbrio financeiro das famílias.

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Segundo os números da pesquisa, a diferença de preços dos remédios na capital do Espírito Santo chegou a 449,20%, variando de R$ 2,50 a quase R$ 14,00.

VEJA NÚMEROS:

Paracetamol genérico (diferença de 449,20%): Preços variam entre R$ 2,50 e R$ 13,73



Glibenclamida genérico (diferença de 320,83%): preços variam entre R$ 1,44 e R$ 6,06



Sulfato de Salbutamol genérico (diferença de 275,12%): preços variam entre R$ 2,13 e R$ 7,99



Albendazol genérico (diferença de 200,50%); preços variam entre R$ 1,99 e R$ 5,98



Diclofenaco sódico genérico (diferença de 191,80%): preços variam entre R$ 5,00 e R$ 14,59

