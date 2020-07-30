Caixa paga auxílio emergencial a 5,7 milhões nesta sexta-feira

Pagamento em dinheiro é liberado no mesmo dia Crédito: Siumara Gonçalves

Número de Identificação Social (NIS) final 0. Neste último dia de pagamentos da parcela para os integrantes do programa, serão contemplados 1,9 milhão de pessoas no Brasil, que fazem parte de cerca de 1,3 milhão de famílias. Para esse grupo, o saque em dinheiro já poderá ser feito. Confira o calendário no final da matéria. Caixa paga, nesta sexta-feira (31), a quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para 5,7 milhões de pessoas. Entre os beneficiários estão os inscritos no Bolsa Família com. Neste último dia de pagamentos da parcela para os integrantes do programa, serão contemplados 1,9 milhão de pessoas no Brasil, que fazem parte de cerca de 1,3 milhão de famílias. Para esse grupo, o saque em dinheiro já poderá ser feito.

Para 3,8 milhões, os recursos foram creditados em conta-poupança digital e poderão ser usados para pagar contas e fazer compras. Os saques em dinheiro precisarão obedecer um calendário criado dentro do ciclo de pagamentos. Veja as datas no final do texto.

Ao todo, a Caixa efetuou o pagamento do auxílio emergencial para mais de 19,2 milhões de cadastrados no Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício. Para esta etapa, foram disponibilizados R$ 15,2 bilhões.

De acordo com o governo federal, além do quarto lote, eles vão receber mais uma parcela de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães que são chefes de família. A quinta, e última parcela, será paga entre os dias 18 e 31 de agosto, de acordo com o número final do NIS.