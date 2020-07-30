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Benefício de R$ 600

Caixa paga auxílio emergencial a 5,7 milhões nesta sexta-feira

Pagamento será para beneficiários do Bolsa-Família com NIS final 0. Além disso, também recebem inscritos via site ou aplicativo

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 18:00
Pagamento em dinheiro
Pagamento em dinheiro é liberado no mesmo dia Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa paga, nesta sexta-feira (31), a quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para 5,7 milhões de pessoas. Entre os beneficiários estão os inscritos no Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 0.  Neste último dia de pagamentos da parcela para os integrantes do programa, serão contemplados 1,9 milhão de pessoas no Brasil, que fazem parte de cerca de 1,3 milhão de famílias. Para esse grupo, o saque em dinheiro já poderá ser feito. Confira o calendário no final da matéria.
Para 3,8 milhões, os recursos foram creditados em conta-poupança digital e poderão ser usados para pagar contas e fazer compras. Os saques em dinheiro precisarão obedecer um calendário criado dentro do ciclo de pagamentos. Veja as datas no final do texto.
Ao todo, a Caixa efetuou o pagamento do auxílio emergencial para mais de 19,2 milhões de cadastrados no Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício. Para esta etapa, foram disponibilizados R$ 15,2 bilhões.

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De acordo com o governo federal, além do quarto lote, eles vão receber mais uma parcela de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães que são chefes de família.  A quinta, e última parcela, será paga entre os dias 18 e 31 de agosto, de acordo com o número final do NIS.
Quem é beneficiário do Bolsa Família recebe o valor do auxílio por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário de acordo com o número final do NIS. Confira abaixo.

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