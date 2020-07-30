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Imposto de Renda

Receita Federal paga IR a 73 mil no ES nesta sexta-feira

Recebem neste 3º lote os contribuintes com prioridade legal, e também os não prioritários que entregaram a declaração até 28 de março

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 10:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 10:58
Receita Federal paga IR.
Receita Federal paga IR. Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Receita Federal vai pagar, nesta sexta-feira (31), a restituição do Imposto de Renda para 73.449 contribuintes do Espírito Santo. Vão receber os contribuintes que têm prioridade legal e também os não prioritários que entregaram a declaração até 28 de março.
No total, R$ 102 milhões serão destinados aos pagamentos do terceiro lote no Estado. Em todo o país, serão disponibilizados R$ 5,7 bilhões para os 3,9 milhões de contribuintes, desse total R$ 2 bilhões são correspondentes apenas aos contribuintes que têm prioridade legal.

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O grupo prioritário é composto por contribuintes acima dos 60 anos, com deficiência física ou mental, doença grave, ou que tenha no magistério a principal fonte de renda.
Neste ano, a Receita vai pagar a restituição em cinco lotes. O primeiro lote foi pago em maio, e os pagamentos seguem sendo feitos mensalmente até o fim de setembro.

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Além das datas de pagamento, os contribuintes também poderão conferir se estão na lista de restituição nas datas de consulta indicadas pelo calendário da Receita. Para consultar as informações basta ter em mãos o número do CPF e a data de aniversário do contribuinte, e acessar o site da Receita Federal. Confira o calendário abaixo.
Quem não tiver o valor creditado, pode contatar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança.
A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço "Meu Imposto de Renda".
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