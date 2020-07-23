Caixa paga auxílio emergencial para 5,4 milhões nesta sexta (24)

Pagamento em dinheiro Crédito: Siumara Gonçalves

Confira as datas de depósito na poupança social e de saques e transferências em dinheiro nos calendários no final da matéria. Caixa vai pagar o auxílio emergencial de R$ 600 para aproximadamente 5,4 pessoas nesta sexta-feira (24). Entre os contemplados, estão 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família , que vão receber a quarta parcela do auxílio. O outro grupo é formado por 3,5 milhões de pessoas que vão receber as parcelas do primeiro ciclo do novo calendário.

A quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família começou a ser paga na segunda-feira (20). Na etapa desta sexta-feira, vai receber o grupo com Número de Identificação Social (NIS) final 5.

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o valor do auxílio por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Ao todo, esse grupo, composto por 1,9 milhão de pessoas, corresponde a cerca de 1,3 milhão de famílias, que já podem fazer o saque a partir da data de liberação do dinheiro.

Conforme o novo calendário de pagamentos divulgado pela Caixa, nesta sexta-feira, o dinheiro também será liberado para os nascidos em fevereiro. Nesse primeiro momento, o benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code. Só a partir do dia 1º de agosto é que saques e transferências serão liberados.