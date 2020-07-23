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Benefício de R$ 600

Caixa paga auxílio emergencial para 5,4 milhões nesta sexta (24)

Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 5 recebem a 4ª parcela. Já os informais nascidos em fevereiro recebem diferentes parcelas no primeiro ciclo de pagamentos do novo calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 18:56

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:56

Pagamento em dinheiro
Pagamento em dinheiro Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa vai pagar o auxílio emergencial de R$ 600 para aproximadamente 5,4 pessoas nesta sexta-feira (24). Entre os contemplados, estão 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, que vão receber a quarta parcela do auxílio.  O outro grupo é formado por 3,5 milhões de pessoas que vão receber as parcelas do primeiro ciclo do novo calendário. Confira as datas de depósito na poupança social e de saques e transferências em dinheiro nos calendários no final da matéria.
A quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família começou a ser paga na segunda-feira (20). Na etapa desta sexta-feira, vai receber o grupo com Número de Identificação Social (NIS) final 5.

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Ao todo, esse grupo, composto por 1,9 milhão de pessoas, corresponde a cerca de 1,3 milhão de famílias, que já podem fazer o saque a partir da data de liberação do dinheiro. 
Conforme o novo calendário de pagamentos divulgado pela Caixa, nesta sexta-feira, o dinheiro também será liberado para os nascidos em fevereiro. Nesse primeiro momento, o benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code. Só a partir do dia 1º de agosto é que saques e transferências serão liberados.

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Ao todo, são 3,5 milhões de beneficiários que estão em diferentes estágios de recebimento. Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril, receberá a quarta parcela agora. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio, vão receber a terceira parcela. Já quem que recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai receber a segunda parcela. E os recém-aprovados, que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho, recebem a primeira parcela neste momento.
A mudança nas datas precisou ser feita por causa da decisão do governo federal de estender o auxílio emergencial de três para cinco parcelas, e a entrada de novos beneficiários que tiveram o cadastro aprovado. Confira o calendário com as novas datas dos ciclos abaixo.

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