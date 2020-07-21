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R$ 600

Mais de 700 mil recebem 1ª parcela do auxílio emergencial a partir de quarta

Caixa vai creditar em conta digital o benefício para aqueles que fizeram o cadastro entre 17 de junho e 2 de julho. Depósito e o saque são escalonados pelo mês de aniversário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 15:46

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:46

Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial
Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial Crédito: Reuters/ Pilar Olivares
Caixa vai creditar a primeira parcela do auxílio emergencial para 721.337 beneficiários a partir desta quarta-feira (22), para os nascidos em janeiro. Os beneficiários entram no ciclo 1 do novo calendário de pagamento, que passou a ser organizado em ciclos de crédito na poupança social digital e saque em espécie. (Confira o calendário completo no final da matéria)

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Os beneficiários que vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial no ciclo 1 fizeram o cadastro entre 17 de junho e 2 de julho. O crédito e o saque são escalonados pelo mês de aniversário.
Segundo esse calendário, nascidos em janeiro recebem no dia 22; em fevereiro, em 24 de julho; em março, 29 de julho; em abril, 31 de julho; em maio, 5 de agosto; em junho, 7 de agosto; em julho, 12 de agosto; em agosto, 14 de agosto; em setembro, 17 de agosto; em outubro, 19 de agosto; em novembro, 21 de agosto; e em dezembro, 26 de agosto. O saque em dinheiro será entre os dias 25 de julho e 17 de setembro.

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