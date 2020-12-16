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Caixa paga auxílio emergencial para 5,2 milhões nesta quarta (16)

Vão receber 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família e 3,6 milhões de trabalhadores inscritos que estão no ciclo de pagamentos 6

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 21:20
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro só poderá ser sacado ou transferido no dia 6 de janeiro do ano que vem Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para mais de 5,2 milhões de beneficiários em todo o país neste quarta-feira (16). Entre os grupos que vão receber o pagamento estão 3,6 milhões de beneficiários inscritos que estão no ciclo 6 do calendário de pagamentos e que nasceram em abril.
Do total de inscritos que recebem nesta quarta, 64 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Os outros 3,5 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
O recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 6 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

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Além disso, nesta quarta, 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 5 recebem a quarta parcela da extensão da ajuda emergencial.
Para este grupo, nada muda. O recebimento do auxílio atende aos mesmos critérios e datas do Bolsa Família, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.

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