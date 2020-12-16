Caixa paga auxílio emergencial para 5,2 milhões nesta quarta (16)

Dinheiro só poderá ser sacado ou transferido no dia 6 de janeiro do ano que vem Crédito: Siumara Gonçalves

Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para mais de 5,2 milhões de beneficiários em todo o país neste quarta-feira (16). Entre os grupos que vão receber o pagamento estão 3,6 milhões de beneficiários inscritos que estão no ciclo 6 do calendário de pagamentos e que nasceram em abril.

Do total de inscritos que recebem nesta quarta, 64 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).

Os outros 3,5 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).

O recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 6 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem , onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

Além disso, nesta quarta, 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 5 recebem a quarta parcela da extensão da ajuda emergencial.

Para este grupo, nada muda. O recebimento do auxílio atende aos mesmos critérios e datas do Bolsa Família, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.

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