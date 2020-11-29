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Nascidos em maio

Caixa paga auxílio emergencial para 3,8 milhões neste domingo (29)

Do total de inscritos que recebem neste domingo, 200 mil ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 21:00
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem: por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai pagar o auxílio emergencial para 3,8 milhões de beneficiários em todo o país neste domingo (29). São trabalhadores inscritos que estão no ciclo 5 do calendário de pagamentos e que nasceram em maio.
Do total de inscritos que recebem neste domingo, 200 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Os outros 3,6 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
Para esse grupo, o recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 11 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

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