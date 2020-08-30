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Saque emergencial

Caixa deposita nesta segunda FGTS para os nascidos em setembro

Trabalhadores podem receber até R$ 1.045. Confira a data de saque e como pagar os boletos com o dinheiro do fundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2020 às 20:38

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 20:38

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Aplicativo do FGTS permite que trabalhadores consultem o saldo. Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta segunda-feira (31), a Caixa deposita mais um lote do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Vão receber trabalhadores nascidos no mês de setembro,  que têm contas ativas ou inativas no programa. Até o final dos pagamentos 790 mil trabalhadores serão beneficiados no Espírito Santo.
Cada trabalhador pode receber até R$ 1.045. O dinheiro será creditado na conta poupança social digital, e só poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de contas e compras pelo QR code. O saque em espécie e transferências só estarão disponíveis a partir do dia 31 de outubro. 

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 Os aniversariantes que não tiveram o valor creditado automaticamente em conta no dia previsto pelo calendário (Confira abaixo) devem acessar o App FGTS, complementar seus dados cadastrais, solicitar a abertura da conta digital e assim receber o crédito.

QUEM PODE SACAR O FGTS?

Todo trabalhador que tem algum saldo nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)  esteja a conta ativa (com o trabalhador ainda empregado) ou inativa (caso tenha pedido demissão de algum emprego).

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QUANTO PODE SER SACADO?

O limite de saques foi estabelecido em um salário mínimo: R$ 1.045. Se, por exemplo, o trabalhador tiver apenas R$ 500 na conta, ele poderá retirar todo o valor.

COMO EU CONSULTO O SALDO DA MINHA CONTA?

Desde o dia 15 de junho os trabalhadores já podem consultar quanto poderão sacar e em qual data o dinheiro será liberado. Os canais para consulta são pelo site www.fgts.caixa.gov.br e pelo telefone 111  escolhendo a opção 2. Nos dois casos é preciso ter em mãos o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) do trabalhador.

CANCELAMENTO DO CRÉDITO

Caso não haja movimentação dos valores até o dia 30 de novembro, o valor será devolvido à conta de FGTS do trabalhador, sem prejuízos a quem não utilizar o dinheiro. Se após 30 de novembro a pessoa decidir por utilizar o dinheiro ela deverá fazer a solicitação do crédito por meio do aplicativo FGTS até 31 de dezembro.

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O trabalhador que preferir deixar o dinheiro na conta do FGTS poderá informar no aplicativo ou pelo internet banking que não deseja receber os valores. O pedido para não receber deve ser feito, pelo menos, 10 dias antes da data prevista para o trabalhador receber o crédito.
Se o trabalhador receber o dinheiro, mas não tiver interesse em utilizar os valores ele pode solicitar o desfazimento do crédito. Tal solicitação também é feita pelo aplicativo ou pelo internet banking e não pode ser desfeita.

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