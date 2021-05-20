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Pânico

Bitcoin desaba após ameaça da China e investidores recorrem ao ouro

Nesta quarta-feira (19), a criptomoeda caiu para seu nível mais baixo desde fevereiro, atingindo uma mínima de US$ 36.219, queda de 44% em relação a maior cotação de todos os tempos, de US$ 64.829 no mês passado

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 21:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2021 às 21:41
Bitcoin: criptomoeda vive bom momento de valorização
Bitcoin: criptomoeda vive momento de desvalorização Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
bitcoin, considerado a principal criptomoeda do mercado, desabou nesta quarta-feira (19). Um alerta de autoridades da China causou temor entre investidores por reiterar que o país vai intensificar medidas repressivas contra instituições financeiras que usarem ou facilitarem transações com moedas digitais. O resultado foi um dia de negociações caóticas.
A criptomoeda caiu para seu nível mais baixo desde fevereiro, atingindo uma mínima de US$ 36.219, queda de 44% em relação a maior cotação de todos os tempos, de US$ 64.829 no mês passado. Ao longo desta quarta, o bitcoin chegou chegou a perder cerca de US$ 12 mil em poucas horas, quase 30% do seu valor, descendo para pouco mais de US$ 30 mil, mas reduziu as perdas no fim do dia.
O mercado vem caindo desde que Elon Musk começou a questionar os impactos ambientais negativos do bitcoin, há cerca de uma semana. Já a decisão da China é um catalisador mais recente, que também puxou para baixo outras criptomoedas como o ethereum, o maior concorrente do bitcoin, que chegou a perder cerca de 40% de seu valor nesta quarta.

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Alguns investidores sempre consideraram o bitcoin um ativo semelhante ao ouro, uma reserva de valor que se manterá em tempos de inflação e impressão de dinheiro pelos bancos centrais. O argumento convenceu grandes administradores de fundos de hedge, como Stanley Druckenmiller, a aderirem à criptomoeda, e ajudou a elevar o preço para mais de US$ 60 mil no mês passado.
Embora Druckenmiller e outros digam que o bitcoin não pode substituir totalmente o ouro, alguns analistas descobriram que ele vinha roubando o espaço do metal. Mas a maré parece estar mudando, pelo menos no curto prazo.
Investidores têm retirado dinheiro de futuros e fundos de bitcoin e colocado mais em ouro, de acordo com uma análise do estrategista da J.P. Morgan Nikolaos Panigirtzoglou. É uma mudança em relação aos dois trimestres anteriores, escreveu ele.
O fluxo de quatro semanas de dinheiro institucional para os fundos do bitcoin ficou negativo pela primeira vez no final de abril, logo depois que o ativo atingiu seu novo recorde de US$ 64 mil. Não está imediatamente claro por que as instituições estão começando a retirar dinheiro, mas claramente houve uma corrida para as saídas no mês passado.

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"Talvez os investidores institucionais estejam fugindo ao verem seu fim de tendência de alta de dois trimestres anterior e, assim, buscar a estabilidade do ouro tradicional longe da rápida redução do câmbio digital", escreveu Panigirtzoglou.
"Ou talvez vejam o preço atual do bitcoin como muito alto em relação ao ouro e, portanto, façam o oposto do que fizeram nos dois trimestres anteriores", ou seja, vender a criptomoeda para comprar o metal.

MERCADO NÃO REGULADO EXIGE ATENÇÃO E CUIDADO

A alta rentabilidade do bitcoin nos últimos meses vinha atraindo os olhares de investidores, principalmente pessoas físicas, que buscam ganhos maiores diante de uma taxa de juros básica tão baixa. Como a Selic estava no seu menor patamar histórico até alguns meses atrás, a rentabilidade de ativos mais tradicionais, de renda fixa, estava menos atrativa.
Contudo, especialistas apontam que é preciso atenção redobrada. Além de extremamente volátil - com preços que variam rapidamente -, o Bitcoin não é regulamentado. Isso significa que não há qualquer proteção sobre o recurso investido.
Ademais, as exchanges, que são as casas de câmbio de criptomoedas, não têm registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entidade que regula o mercado de capitais no Brasil.

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Criado em 2008 por alguém que assinava Satoshi Nakamoto, mas cuja real identidade é, até hoje, ignorada, o BTC (sigla para bitcoin) só registrou suas primeiras transações em 2009. Em sua primeira década (2010-2020), a criptomoeda se valorizou 6.000.000%. No ano passado, o crescimento foi de 300%.
O bitcoin não é regulamentado por nenhuma autoridade monetária, nem pode ser rastreada graças à tecnologia blockchain. A mesma tecnologia, estruturada de forma descentralizada, ou seja, sem uma entidade administradora central, impede que governos ou outros órgãos oficiais manipulem a emissão da moeda ou seu valor, como ocorre com o câmbio tradicional.
Contudo, nada impede que haja manipulação nos preços por parte dos próprios investidores. "Nenhum órgão regulador vai proteger se um investidor muito grande quiser aumentar ou reduzir o preço de propósito e prejudicar os menores", diz Mutzig.
O bitcoin é considerado um investimento alternativo e vem sedo utilizado como reserva de valor, como o ouro. Da mesma forma, há uma quantidade limite de bitcoins no mercado. "Cerca de 20% estão perdidos por aí. Porque, no começo, as pessoas guardavam muito em carteiras físicas, como um HD externo, por exemplo, e hoje não se sabe onde estão", conta Paulo Luivez.

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