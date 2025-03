Mercado de apostas

Banestes Loteria recebe três propostas e vai definir parceria até abril

Nova subsidiária do banco estadual faz análises para escolher o consórcio que entrará na sociedade para operar loteria estadual

2 min de leitura min de leitura

Agência do Banestes, em Vitória. (Carlos Alberto Silva)

Prevista para começar a operar ainda em 2025, a Banestes Loteria recebeu três propostas de consórcios criados para firmar sociedade e operar o novo negócio de apostas do banco estatal no Espírito Santo. De acordo com Ricardo Pessanha, presidente da Banestes Loteria, a seleção da proposta será feita até meados de abril.

A Banestes Loteria é uma subsidiária do banco estadual que vai explorar o serviço público de apostas no Espírito Santo. No momento, segundo Pessanha, a equipe diretora da Banestes Loteria e a consultoria contratada estão fazendo as análises das propostas.

"Imediatamente após a seleção, será iniciada a fase de negociação exclusiva e o acordo de acionistas", explicou o presidente da subsidiária.

Entre os requisitos para a participação dos interessados, está a exigência de, no mínimo, cinco anos em operação de loterias, sendo aptas a se inscrever empresas brasileiras em consórcio ou estrangeiras, isoladas ou reunidas em consórcio. A previsão é de uma parceria de 20 anos para a operação da Banestes Loteria.

Banestes Loteria recebe três propostas e vai definir parceria até abril

Ricardo Pessanha, presidente da Banestes Loterias. (Divulgação/Banestes)

Questionado sobre que tipos de serviços serão operados pela Banestes Loteria, Pessanha explica que a decisão estratégica sobre os jogos será tomada juntamente com o novo sócio.

"A lei permite a comercialização de jogos tradicionais, como loterias, até as novidades, como bets, além de apostas esportivas, jogos on-line, cassino on-line e caça-níqueis (VLT)", aponta.



A Banestes Loteria vai ofertar produtos em pontos de venda físicos e também pela internet. O presidente da instituição acrescenta que a subsidiária pretende iniciar uma negociação com os correspondentes bancários (Banesfácil), além de abrir novos pontos. E também haverá oferta das modalidades on-line, por ter uma boa aceitação do público.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta