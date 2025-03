Em 2024

Vitória está entre as 10 cidades do país que mais receberam tributos da Petrobras

Capital do Estado ficou na nona posição, sendo a segunda no ranking considerando as capitais, e recebeu R$ 35,8 milhões

Edifício sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Em 2024, Vitória foi a nona cidade do Brasil que mais recebeu pagamento de tributos feitos pela Petrobras. Entre as capitais foi a segunda no top 10 dos municípios mais beneficiados, ficando atrás somente do Rio de Janeiro. A Capital do Espírito Santo recebeu R$ 35,8 milhões, valor superior ao ano anterior, quando arrecadou R$ 33 milhões.

Os dez municípios brasileiros mais beneficiados com o pagamento de tributos pela Petrobras foram responsáveis por 68% do total recolhido. São eles:

Macaé (RJ): R$ 317,5 milhões

R$ 317,5 milhões Cubatão (SP): R$ 97,8 milhões

R$ 97,8 milhões Rio de Janeiro (RJ): R$ 89 milhões

R$ 89 milhões Duque de Caxias (RJ): R$ 89 milhões

R$ 89 milhões São Sebastião (SP): R$ 82,9 milhões

R$ 82,9 milhões Paulínia (SP): R$ 82,8 milhões

R$ 82,8 milhões Ipojuca (PE): R$ 72,7 milhões

R$ 72,7 milhões Itaboraí (RJ): R$ 40,3 milhões

R$ 40,3 milhões Vitória (ES): R$ 35,8 milhões

São João da Barra (RJ): R$ 34,3 milhões

Segundo a Petrobras, do total do ISS (Imposto sobre Serviços) recolhido pela Petrobras, 94% corresponderam ao regime de substituição tributária (ISS-ST). Nesse regime de tributação, a Petrobras retém e recolhe o ISS devido pelos prestadores de serviços contratados.

"Essa prática concentra na companhia a obrigação tributária originalmente devida pelos demais contribuintes, facilitando a fiscalização municipal e garantindo maior eficiência na arrecadação desse tributo", explica a estatal em relatório fiscal.

A Petrobras pagou, em média, R$ 1,1 bilhão por dia útil na forma de tributos (próprios e retidos) e participações governamentais no Brasil em 2024. O total recolhido pela empresa no ano passado foi de mais de R$ 270,3 bilhões.

Na esfera federal, a companhia contribui com 6% do recolhimento nacional, enquanto, nos Estados, essa participação corresponde a cerca de 13% do total arrecadado. Ao longo dos últimos cinco anos, a companhia pagou mais de R$ 1,1 trilhão em tributos e Participações Governamentais no Brasil, valor distribuído entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios.

Em 2024, foram recolhidos R$ 62 bilhões em participações governamentais. Os valores de PGOV pagos são formados, majoritariamente, por royalties (R$ 38,1 bilhões) e participação especial (R$ 23,6 bilhões). Com base em dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), só a Petrobras é responsável por 65% na distribuição de Participação Especial e Royalties no ano passado.

Para o Espírito Santo, foram destinados R$ 3 bilhões, o que corresponde a 14,2% do arrecadado, ainda segundo informações do relatório.

“O valor de mais de R$ 270 bilhões pagos aos cofres públicos em 2024 foi o segundo maior nos últimos 10 anos. A Petrobras está presente em 22 Estados e 128 municípios brasileiros e temos orgulho em contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. A publicação do Relatório Fiscal reflete os princípios sólidos de ética, integridade, transparência, eficiência e responsabilidade social que norteiam a nossa gestão tributária”, afirma o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo.

