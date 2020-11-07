Bandidos usam aplicativos de pagamento para roubar usuários

Usuário segurando um cartão de crédito e um celular com aplicativo financeiro aberto Crédito: Siumara Gonçalves

Criminosos estão usado aplicativos de pagamento para roubar os usuários. Em uma dessas ações, eles cadastraram um cartão de crédito físico em um aplicativo para tentar pagar diferentes valores. Ao todo, os criminosos tentaram usar R$ 1.655,97 do cartão da vítima.

A vítima desse golpe, que preferiu não se identificar, perdeu o cartão físico do NuBank no final da noite da última sexta-feira (6). Na manhã deste sábado (7), ela descobriu que ele foi usado por outra pessoa.

Os criminosos usaram os dados que estão no cartão (nome, data de validade e código de segurança) para cadastrá-lo em uma conta do PicPay. Com isso, tentaram colocar crédito no aplicativo de pagamentos que estava em nome de "Danilo Paula".

R$ 1.655,97 VALOR QUE CRIMINOSOS TENTARAM USAR

Na ação, o usuário relatou que tentaram creditar valores diferentes, um após o outro: R$ 1.005,97, depois R$ 500, em seguida R$ 100 e por último R$ 50. As tentativas ocorreram por volta das 5 horas da manhã deste sábado (7). Como a vítima não tinha limite suficiente para passar o crédito, ela não teve prejuízos.

A vítima conta que, quando acordou e viu as notificações no celular, espantou-se e pensou que o cartão virtual tinha sido clonado ou que algum site em que o usou como forma de pagamento tinha sido invadido e as informações dela vazaram. Foi então que ao olhar a carteira percebeu que o cartão físico não estava ali.

"Bloqueei o cartão físico, exclui o virtual e troquei a senha dos aplicativos. Não sabia o que estava acontecendo então achei melhor me prevenir de todas as formas possíveis", comenta.

Bandidos tentaram usar cartão

O QUE DIZEM AS EMPRESAS

De acordo com o NuBank, em caso de perda, furto ou roubo do cartão, a primeira ação é realizar o bloqueio temporário do cartão pelo aplicativo. Em seguida, entrar em contato com nossa central de atendimento 24 horas, que irá confirmar dados básicos para o envio de uma segunda via. "O Nubank recomenda ainda que, para maior segurança, o cliente nunca forneça ou mantenha suas senhas anotadas", disse em nota.

A empresa ainda explicou que em situações em que, antes de efetuar o bloqueio do cartão, alguma transação desconhecida seja efetuada e identificada pelo cliente, é possível reportar o problema e iniciar o procedimento de contestação com o apoio do Nubank pelo pelo próprio aplicativo.

A reportagem também procurou o PicPay para orientar o que a vítimas devem fazer caso algo do tipo ocorra. Porém, até as 17 horas deste sábado (7) não teve retorno. Quando se manifestar, esta reportagem será atualizada.

O QUE FAZER EM CASO DE PERDA OU ROUBO DE CARTÃO