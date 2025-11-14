Fique alerta

Azeites adulterados: veja dicas para identificar produtos falsos

Após marcas serem reprovadas pela Anvisa, Procon-ES orienta os consumidores sobre o que observar no momento da compra e como devem agir caso encontrem um produto irregular à venda

João Pimassoni Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:07

A adulteração em azeites tem mobilizado órgãos e autoridades no país ao mesmo tempo em que acende o alerta para os consumidores. Só em 2025, 25 marcas já foram reprovadas e vetadas pelo governo federal após operações da Anvisa e do Ministério da Agricultura, muitas delas incluídas na lista por conter óleos vegetais de outras espécies, rotulagem irregular ou até fabricação clandestina.

Diante do volume de apreensões, o Procon-ES orienta sobre como identificar itens fraudados e como agir caso encontre o produto irregular à venda.

Para ser considerado azeite de oliva, o produto precisa ser obtido exclusivamente da azeitona - o fruto da oliveira Crédito: Pixabay

Lista das 25 marcas proibidas:

Azapa

Doma

Alonso

Quintas D'Oliveira

Almazara

Escarpas das Oliveiras

La Ventosa

Grego Santorini

San Martín

Castelo de Viana

Terrasa

Casa do Azeite

Terra de Olivos

Alcobaça

Villa Glória

Santa Lucia

Campo Ourique

Málaga

Serrano

Vale dos Vinhedos

Los Nobles

Ouro Negro

Royal

Godio

La Vitta

O que observar na hora da compra

O Procon-ES orienta que o consumidor esteja atento a três pontos fundamentais na hora de comprar azeite: preço, rótulo e registro.

A primeira dica é desconfiar de valores muito abaixo do praticado no mercado, um dos principais sinais de alerta para adulteração.

Na embalagem, uma leitura cuidadosa ajuda a identificar fraudes simples: erros de ortografia, ausência do país de origem, falta de data de fabricação e validade, informações imprecisas sobre o produtor e termos enganosos como “óleo composto”, “tipo oliva” ou “sabor oliva”. Para ser considerado azeite de oliva, o produto precisa ser obtido exclusivamente da azeitona — o fruto da oliveira. Ele não pode ter qualquer outro óleo na sua composição.

Outra medida essencial é verificar se o produto é regularizado. A Anvisa e o Ministério da Agricultura oferecem ferramentas de consulta que permitem identificar marcas proibidas, falsificadas ou sem registro. Pelo Mapa da Anvisa, é possível checar se o azeite já foi alvo de veto. No Cadastro Geral de Classificação (CGC), o consumidor confirma se o fabricante ou importador possui registro oficial. “O consumidor pode jogar o número de série no sistema. Se não for encontrado, é porque o produto é falso”, destaca a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira,

O Ministério da Agricultura reforça as orientações do Procon-ES e destaca mais uma: não comprar azeite vendido a granel.

Segundo Letícia, o órgão tem atuado de forma imediata sempre que uma marca é incluída na lista nacional de irregularidades.

“Sempre que a Anvisa divulga a retirada de uma marca, nós iniciamos fiscalização in loco para recolher o produto. Só em março, foram apreendidos nove mil litros no Espírito Santo”, explica.

Ela destaca que o fluxo é contínuo: a partir do momento em que o governo federal confirma a adulteração ou irregularidade, as equipes do Procon percorrem supermercados e atacadistas para impedir a comercialização no Estado.

O que fazer se encontrar azeite proibido à venda?

Letícia enfatiza que o consumidor tem um papel fundamental no processo de fiscalização: “Se chegar ao mercado e encontrar uma marca já divulgada como irregular, ele deve imediatamente comunicar ao Procon estadual e à Delegacia de Defesa do Consumidor.”

Letícia Coelho Nogueira, Diretora-geral do Procon-ES Crédito: Divulgação Procon-ES

Comercializar um azeite fraudado é considerado infração grave. Os estabelecimentos podem ser autuados e, mesmo que ofereçam substituição ou reembolso ao cliente, continuam sujeitos a penalidades.

Além disso, a diretora reforça que a denúncia é essencial: “Mesmo quando o estabelecimento troque o produto, a denúncia precisa ser feita. É ela que nos permite bloquear a circulação do lote e responsabilizar o fabricante”.

Histórico de fraudes no país

A adulteração, comum há mais de duas décadas, consiste principalmente em misturar azeite de oliva com óleos mais baratos, como soja ou canola, para aumentar o lucro. Desde 2002, organizações de defesa do consumidor testam marcas e alertam para fraudes frequentes no mercado brasileiro.

Em 2025, a fiscalização atingiu um dos pontos mais altos dos últimos anos, com mais de 70 ações de recolhimento, reforçando a orientação de que o consumidor esteja atento, informado e denuncie sempre que encontrar irregularidades.

** Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição da editora Mikaella Campos.

