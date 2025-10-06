Home
>
Economia do ES
>
Gol lança tarifa para viagens internacionais sem bagagem de mão; veja direitos

Gol lança tarifa para viagens internacionais sem bagagem de mão; veja direitos

A medida, que também exclui as bagagens despachadas, começa a valer no próximo dia 14 e permite o embarque com bolsa ou mochila de até 10kg

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:09

Avião da Gol em aeroporto
Nova tarifa da Gol vale para viagens que partem de outros países ou do Galeão, no Rio de Janeiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Gol Linhas Aéreas anunciou uma mudança no quadro de preços para viagens internacionais, adicionando uma nova tarifa para quem não for embarcar com bagagem de mão ou despachada. A linha “Basic” (ou Básica) passa a entrar no quadro de passagens no próximo dia 14 e chega com a intenção de ser a opção de menor preço, limitando o passageiro a viajar somente com uma bolsa ou mochila.

Recomendado para você

A medida, que também exclui as bagagens despachadas, começa a valer no próximo dia 14 e permite o embarque com bolsa ou mochila de até 10kg

Gol lança tarifa para viagens internacionais sem bagagem de mão; veja direitos

Decisões reconhecem a existência de confusão patrimonial e esvaziamento fraudulento do patrimônio da empresa falida e estendem os efeitos da falência aos ex-sócios, de acordo com o MPES

Falência da Eletrocity: Justiça do ES manda responsabilizar ex-sócios e empresas

Um ambiente de trabalho saudável depende de comunicação aberta, respeito e clareza nas responsabilidades

5 sinais de um ambiente de trabalho tóxico e formas de se proteger

Hoje a companhia trabalha com três opções: Light, a mais barata e que conta com a bagagem de mão; Plus, um pouco mais cara, mas garante bagagem de mão e despachada; e Premium Economy, a mais cara entre as opções. A Basic, que ainda não possui uma faixa de preço estipulada, entra como o formato mais econômico, disputando o mercado de baixo custo. A única outra companhia aérea brasileira que oferece um serviço parecido é a Latam.

Quem optar pela nova tarifa poderá embarcar nos voos apenas com uma bolsa, ou mochila, com até 10 kg, respeitando as medidas máximas de 32cm de largura, 22cm de altura e 43cm de profundidade, podendo ser colocada embaixo do assento à frente.

Neste ano, o novo formato só será disponibilizado para viagens que partem de outros países, dentro da operação da Gol, e na rota que parte do Rio de Janeiro, no Aeroporto Galeão, para Montevidéu (Uruguai).

Como fica para o consumidor?

Fundamentalmente, o consumidor tem direito a embarcar com uma bagagem de mão de até 10 kg, com as dimensões e quantidades de peças definidas pela transportadora. Essa decisão foi tomada através da resolução n° 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 2016, com determinação para voos nacionais e internacionais.

Para o advogado Igor Britto, especialista em direito do consumidor, em vez de beneficiar, a medida pode prejudicar o passageiro. “Existe um princípio geral do transporte que é ‘Qualidade, Segurança e Conforto’. Quando foi discutida a norma e o direito de carregar a bagagem, a Anac já dizia: ‘Talvez a pessoa não tenha como despachar, mas ela vai poder levar no bagageiro’, mas nunca transformar o bagageiro de cima no pé da pessoa”, afirmou.

Ele ainda levanta possibilidade de a ação abrir um precedente para o surgimento de novas medidas parecidas nas demais companhias que atuam no mercado brasileiro, além da implementação de tarifas com o mesmo formato, mas válida para voos nacionais.

“A grande questão é que não dá para confiar que vai diminuir o preço. Só vai mudar as características daquela tarifa mais barata que é vendida hoje”, analisa Igor.

Procurada pela reportagem, a Anac disse que a oferta de passagem pela Gol segue os princípios estipulados pela resolução de 2016, apenas estabelecendo um novo limite nas dimensões do que é considerado uma “bagagem de mão”.

“Em regra, a bagagem de mão pode ser levada na cabine da aeronave. No entanto, por motivos de segurança ou de limitação de espaço disponível, a empresa aérea poderá solicitar que a bagagem seja despachada no porão, sem custos adicionais ao passageiro”, aponta a agência, em nota.

Leia mais

Imagem - Vídeo mostra pista do Aeroporto de Cachoeiro iluminada

Vídeo mostra pista do Aeroporto de Cachoeiro iluminada

Imagem - Aeroporto de Vitória terá mais de 300 voos extras da Gol no verão

Aeroporto de Vitória terá mais de 300 voos extras da Gol no verão

Imagem - Aeroporto de Vitória vai ter ao menos 100 voos extras na alta temporada

Aeroporto de Vitória vai ter ao menos 100 voos extras na alta temporada

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

aviao Direito do Consumidor Latam Passagens Aéreas Gol Linhas Aéreas Voar

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais