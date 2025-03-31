Um total de 4.381 moradores do Espírito Santo devem ficar atentos a uma notificação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) por pendências no pagamento do Auxílio Emergencial, benefício financeiro criado em 2021 para ofertar renda aos brasileiros em situação vulnerável durante a pandemia de Covid-19

Segundo o ministério, foram identificados indícios de irregularidades que podem obrigar a devolução de valores recebidos de forma indevida no auge da pandemia.

per capita superior a dois salários mínimos ou renda mensal familiar superior a três salários mínimos, contando com débito igual ou superior a R$ 1,8 mil. No último dia 26 de março, o ministério divulgou o edital de notificação , quando 176.826 brasileiros foram apontados como aptos à cobrança dos valores, já que possuem renda mensalsuperior a dois salários mínimos ou renda mensal familiar superior a três salários mínimos, contando com débito igual ou superior a R$ 1,8 mil.

Sistema de Auxílio Emergencial foi implementado pelo governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 Crédito: Evandro Leal/Agência Enquadrar/Folhapress

“Os indícios de irregularidade foram identificados pelo MDS. Após a revisão dos procedimentos de ressarcimento, a ação passou a focar exclusivamente nos beneficiários com maior capacidade de pagamento e valores mais elevados a serem devolvidos, excluindo os mais vulneráveis do processo”, divulgou o órgão.

Your browser does not support the audio element. Auxílio Emergencial: 4,3 mil capixabas com irregularidades são notificados

O que fazer em caso de notificação?

Nesse caso, os interessados que ainda não se manifestaram através do sistema VEJAE têm até 10 de maio para apresentar defesa ou realizar o pagamento do débito à vista ou solicitar o seu parcelamento, o qual pode ser feito em até 60 parcelas.