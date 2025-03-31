Um total de 4.381 moradores do Espírito Santo devem ficar atentos a uma notificação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) por pendências no pagamento do Auxílio Emergencial, benefício financeiro criado em 2021 para ofertar renda aos brasileiros em situação vulnerável durante a pandemia de Covid-19.
Segundo o ministério, foram identificados indícios de irregularidades que podem obrigar a devolução de valores recebidos de forma indevida no auge da pandemia.
No último dia 26 de março, o ministério divulgou o edital de notificação, quando 176.826 brasileiros foram apontados como aptos à cobrança dos valores, já que possuem renda mensal per capita superior a dois salários mínimos ou renda mensal familiar superior a três salários mínimos, contando com débito igual ou superior a R$ 1,8 mil.
“Os indícios de irregularidade foram identificados pelo MDS. Após a revisão dos procedimentos de ressarcimento, a ação passou a focar exclusivamente nos beneficiários com maior capacidade de pagamento e valores mais elevados a serem devolvidos, excluindo os mais vulneráveis do processo”, divulgou o órgão.
Auxílio Emergencial: 4,3 mil capixabas com irregularidades são notificados
O que fazer em caso de notificação?
As pessoas notificadas devem confirmar a situação de seu benefício no site VEJAE (clique aqui para acessar), que indica quais são as pendências constatadas.
Nesse caso, os interessados que ainda não se manifestaram através do sistema VEJAE têm até 10 de maio para apresentar defesa ou realizar o pagamento do débito à vista ou solicitar o seu parcelamento, o qual pode ser feito em até 60 parcelas.
Além do edital, os beneficiários também foram notificados via SMS, WhatsApp e através da plataforma NotificaBR, que é um meio de notificação multicanal para plataformas do governo, integrada ao gov.br, por onde foram encaminhados e-mail e notificação no app Gov.br, divulgou a pasta nacional.