ES abre 6,2 mil vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro

Serviços, comércio, agropecuária, construção e indústria foram os setores que mais geraram vagas

O Espírito Santo registrou um saldo positivo de 6,2 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Esse número representa a diferença entre as 54,9 mil contratações e os 48,6 mil desligamentos no período.

O resultado é positivo também para o primeiro bimestre do ano, período em que o Espírito Santo soma 6,8 mil novas vagas formais. Já nos últimos 12 meses, o saldo registrado no Espírito Santo é de 33,7 mil empregos. O estoque, ou seja, a quantidade total de pessoas formalizadas trabalhando no Estado, está próximo de um milhão de pessoas: 916.225.

Em fevereiro, o Estado apresentou desempenho positivo em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. O destaque foi o setor de Serviços, que terminou o mês com um saldo de 4.234 vagas. Na sequência aparecem Comércio (669), Agropecuária (563), Construção (477) e Indústria (331).

As vagas, em sua maioria, foram ocupadas por pessoas do sexo feminino (3.771). Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas (3.530) com as vagas no Espírito Santo. Por faixa etária, jovens entre 18 e 24 anos são o grupo com maior saldo de vagas no Estado: 2.923.

A Serra foi o município com melhor saldo em fevereiro, com 1.064 novos postos. Linhares (692), Vila Velha (641), Cachoeiro de Itapemirim (454) e Itapemirim (371) também registraram saldo positivo.

Nos últimos 12 meses, o saldo registrado no Espírito Santo é de 33,7 mil empregos. (Prefeitura de Vila Velha / Divulgação)

No Brasil

O saldo do emprego formal no Brasil, em fevereiro, alcançou 431,9 mil postos de trabalho gerados. O resultado superou os números registrados nos mesmos meses dos anos anteriores e é o melhor para fevereiro desde 2021.

Com os números de janeiro e fevereiro, o país acumula um saldo de 576 mil vagas formais no ano. O estoque total de pessoas empregadas no país alcança 47,7 milhões, um crescimento de 0,91% em relação a janeiro.

No mês, todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram números positivos no país. Destaque para o setor de Serviços, que respondeu pela criação de 254,8 mil vagas. Em seguida aparecem Indústria (69,8 mil), Comércio (46,5 mil), Construção (40,8 mil) e Agropecuária (19,8 mil).

