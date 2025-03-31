Nas prateleiras, preço do café não tem sido convidativo para os capixabas Crédito: Freepik

O preço de um pacote de café de 250 gramas tem uma diferença de quase 60% nos supermercados de Vitória . É o que revela um levantamento feito pelo Procon da Capital em nove estabelecimentos, onde oito marcas foram pesquisadas.

tradicional cafezinho tem ficado mais caro para o bolso dos capixabas pelo menos desde novembro de 2024. Por fatores ligados às mudanças climáticas e escassez do produto em determinadas regiões, a bebida tem se tornado uma espécie de artigo de luxo para boa parte da população, o que demanda uma pesquisa aprofundada para quem não quer deixar a bebida de lado ao mesmo tempo em que economiza.

O levantamento feito pelo Procon entre os dias 6 e 11 de março mostra que o pacote de 250 gramas de café pode ir dos R$ 11,98 aos R$ 21,90 na cidade. Já a porcentagem de 57,63% foi registrada após o café de uma mesma marca ser encontrado por R$ 11,99 em uma unidade e por R$ 18,90 em outra.

Na pesquisa, o Procon coletou preços de oito marcas de café diretamente nas gôndolas, visando a garantia de que os valores estivessem de acordo com os pagos pelos consumidores a cada compra, sem considerar promoções pontuais ou descontos exclusivos para clientes fidelizados dos mercados, por exemplo.

Your browser does not support the audio element. Preço do pó de café chega a ter diferença de quase 60% em Vitória

“As pesquisas comparativas de preços são importantes para que os consumidores efetuem uma compra consciente sempre que possível”, explicou Breno Panetto, gerente do Procon de Vitória.

Segundo o Procon, os consumidores devem monitorar os preços dos produtos de forma periódica, já que tendências sazonais podem influenciar os valores praticados ao longo do ano.

Além disso, é ideal ficar atento às políticas de preços dos estabelecimentos, comparando condições de pagamento e avaliando a qualidade dos produtos oferecidos, com compras planejadas e evitando as aquisições por impulso.

Preço do café só deve cair em 2026

O preço visto no café das prateleiras de Vitória e em demais cidades brasileiras ainda deve se manter nas alturas nos próximos meses e a queda só deve ser vista na safra de 2026.

A projeção é da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) que pontua que o impacto sobre os preços tem relação com os eventos climáticos, com o aumento do consumo em todo o mundo e na China, como um novo consumidor no mercado global.