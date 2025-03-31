Unimed investe R$ 6 milhões para construir pronto atendimento em Cariacica

Pronto atendimento está em fase de construção em Cariacica Crédito: Divulgação/Unimed Vitória

A Unimed Vitória anunciou, nesta segunda-feira (31), que está construindo uma nova unidade de atendimento em Cariacica . A partir de um investimento de R$ 6 milhões, está sendo construído um pronto atendimento avançado no bairro Alto Laje. A unidade vai ficar próxima à Prefeitura de Cariacica , às margens da avenida Mário Gurgel, antiga BR 262

A previsão de entrega do pronto atendimento é para o segundo semestre deste ano. Segundo a cooperativa médica, o empreendimento faz parte do plano de expansões previsto até 2027.

Segundo informações da Unimed Vitória , as obras da nova unidade de saúde já começaram e mobilizaram, direta e indiretamente, 150 postos de trabalho. O local terá capacidade para realizar até 150 atendimentos por dia, incluindo atendimentos pediátricos e adultos.

O pronto atendimento avançado funciona como uma extensão do hospital, oferecendo atendimento médico adequado para pacientes com diferentes níveis de gravidade. Essa será a primeira unidade desse modelo em Cariacica e a terceira no Estado da cooperativa, que já conta com unidades em Vitória e Aracruz.

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A cooperativa promete que o Pronto Atendimento Avançado de Cariacica terá um fluxo ágil, reduzindo o tempo de espera dos pacientes. Além disso, contará com um sistema tecnológico que garante maior segurança na administração de medicamentos, por meio de tecnologias, como códigos de barras e rastreamento digital.

“A construção do nosso primeiro pronto atendimento em Cariacica representa um marco importante no plano de expansão da Unimed Vitória. Estamos investindo em uma unidade moderna, com tecnologia de ponta e infraestrutura planejada, para oferecer um atendimento cada vez mais ágil, seguro e eficiente. Essa iniciativa reforça nosso compromisso em ampliar o acesso à saúde de qualidade e atender de forma ainda mais integrada os nossos clientes na Grande Vitória”, afirma o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel.

Outros investimentos

O projeto de expansão da Unimed Vitória, iniciado em 2023 e com previsão de continuidade pelos próximos dois anos, inclui a construção do novo Hospital Unimed Serra, no bairro São Geraldo, previsto para ser inaugurado ainda este ano, e a ampliação do Hospital Unimed Vitória, que se transformará no Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias).