Ceasa em Cariacica: produtores rurais sofreram com os temporais Crédito: Caíque Verli

Your browser does not support the audio element. Após chuvas, preços de alimentos já aumentam em até 79% no ES

No entreposto da Grande Vitória das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), por exemplo, alguns alimentos já estão até 79% mais caros nesta quinta-feira (30),. A expectativa é que esse aumento nos preços chegue em breve no bolso do consumidor.

As chuvas intensas já trouxeram prejuízos que ultrapassam R$ 88 milhões para o agronegócio do Estado, segundo projeções do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Alguns produtores perderam toda a produção. Os maiores prejuízos foram registrados em Anchieta, Piúma, Vargem Alta, Muniz Freire e Iconha.

Levantamento feito pela reportagem com base no boletim diário de preços da Ceasa aponta que desde o início das chuvas a alface foi o produto que registrou a maior alta nos preços: 78,9%. No dia 17, um pé da folhagem era comercializado a R$ 1,33. Já nesta quinta-feira (30), a verdura passou a ser vendida a R$ 2,38.

O segundo produto com maior alta nos preços foi a banana prata, com acréscimo de 66,67% no mesmo período. No dia 17, era comercializada a R$ 0,75 o quilo e nesta quinta passou para R$ 1,25. A fruta é um dos principais alimentos produzidos na região Sul do Estado, severamente afetada pelas chuvas.

A enxurrada arrastou e inundou bananais em Alfredo Chaves, um dos principais municípios produtores de banana no Estado. Além da produção, a enxurrada deixou muitos agricultores sem estradas e alguns deles precisaram escoar a produção quase que manualmente