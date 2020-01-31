Anúncio de emprego em suposta nova loja do Atacadão no ES é falso

É falsa a mensagem que circula nas redes sociais dizendo que o Atacadão está com 375 vagas de emprego para 2020 e indicando um site para cadastro. O texto diz que a rede vai abrir uma nova unidade no Espírito Santo, o que não é real.
A empresa, por nota, informou que o link divulgado não foi criado pelo grupo e que essas oportunidades não foram divulgadas pelo Atacadão, que não tem previsão de empreender em outra loja no Estado. Quem está à procura de emprego deve ter cuidado, pois o endereço eletrônico utilizado nas postagens e que remete para uma página em que se pede o nome e endereço pessoal pode ser uma forma de roubo de dados cadastrais, alerta a rede.
Mensagem fake de WhatsApp anuncia vagas no Atacadão
Em nota, o Atacadão informou que, no momento, as únicas lojas previstas para inauguração ficam em Petrolina (Pernambuco) e Ribeirão Pires (São Paulo). Por enquanto, não há previsão de abertura de nova unidade no Espírito Santo.
Para contratação de pessoal, o Atacadão firma parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e utiliza agências do Sine ligadas às prefeituras de onde irá se instalar. No site www.atacadao.com.br, é possível conferir o endereço das lojas já abertas. Os interessados em trabalhar em uma dessas unidades devem entregar o currículo pessoalmente nas lojas.