Anúncio de emprego em suposta nova loja do Atacadão no ES é falso

A empresa, por nota, informou que o link divulgado não foi criado pelo grupo e que essas oportunidades não foram divulgadas pelo Atacadão, que não tem previsão de empreender em outra loja no Estado. Quem está à procura de emprego deve ter cuidado, pois o endereço eletrônico utilizado nas postagens e que remete para uma página em que se pede o nome e endereço pessoal pode ser uma forma de roubo de dados cadastrais, alerta a rede.