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Anúncio de emprego em suposta nova loja do Atacadão no ES é falso

Mensagem circula pelas redes sociais como se o atacarejo fosse contratar 375 colaboradores para nova unidade no Espírito Santo.  Porém, rede diz que não tem plano de abrir loja no Estado e que não divulgou vagas de emprego

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 11:26
Atacadão não vai abrir nova loja no ES  Crédito: Divulgação/Carrefour
É falsa a mensagem que circula nas redes sociais dizendo que o Atacadão está com 375 vagas de emprego para 2020 e indicando um site para cadastro. O texto diz que a rede vai abrir uma nova unidade no Espírito Santo, o que não é real. 
A empresa, por nota, informou que o link divulgado não foi criado pelo grupo e que essas oportunidades não foram divulgadas pelo Atacadão, que não tem previsão de empreender em outra loja no Estado. Quem está à procura de emprego deve ter cuidado, pois o endereço eletrônico utilizado nas postagens e que remete para uma página em que se pede o nome e endereço pessoal pode ser uma forma de roubo de dados cadastrais, alerta a rede.

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Em nota, o Atacadão informou que, no momento, as únicas lojas previstas para inauguração ficam em Petrolina (Pernambuco) e Ribeirão Pires (São Paulo). Por enquanto, não há previsão de abertura de nova unidade no Espírito Santo.
Para contratação de pessoal, o Atacadão firma parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e utiliza agências do Sine ligadas às prefeituras de onde irá se instalar. No site www.atacadao.com.br, é possível conferir o endereço das lojas já abertas. Os interessados em trabalhar em uma dessas unidades devem entregar o currículo pessoalmente nas lojas.
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