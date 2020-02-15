10 dicas para viajar para o exterior e até a Disney mesmo com o dólar em alta

Compre com moderação

A primeira pergunta é: "para onde você quer ir?" E essa opção pode mudar muito os passos seguintes. Se não tiver um local específico ou dos sonhos, pode optar por exemplo por países com moeda menos valorizada, como destinos na América do Sul. Até se for para a Europa, há diferença para o bolso entre um país e outro. "Tem que ver o custo de cada destino. Ir para a Inglaterra e França, por exemplo, sai mais caro do que Portugal", comenta o economista Eduardo Araújo.

Junto do "onde", uma decisão inicial importante é o "quando". O recomendável é viajar em datas de baixa temporada. Para os Estados Unidos, Canadá e algumas localidades da Europa como a Suíça, o inverno (verão aqui) costuma aumentar os preços. Épocas de festas e feriados tradicionais também contribuem para isso. "A alta temporada faz o custo da passagem e hospedagem subirem muito, então que ir fugir dela", frisa Araújo.

Um dos itens que mais pesa no bolso para fazer uma viagem internacional é a passagem. Antes da compra, é preciso pesquisar bem os preços. Há vários sites e aplicativos que oferecem essa comparação. A ferramenta Google Flights também é uma boa opção, pois por ela é possível criar um alerta quando o preço de um voo cai. Ficar de olho nas promoções de companhias aéreas - locais e estrangeiras - também é uma boa.

Ainda na compra de passagens aéreas, outra dica valiosa é garanti-las o quanto antes possível. "Tem que ser de 120 dias e 60 dias de antecedência no mínimo", frisa Eduardo Araújo. Em algumas companhias, é possível comprar os bilhetes até um ano antes da viagem. A lógica nesses casos é quanto mais cheia a aeronave vai ficando, ou seja, quando se aproxima a data da viagem, mais caros vão ficando esses assentos restantes. É a lei do mercado: oferta e demanda.

A hospedagem também conta muito. E aí você tem duas opções. Se quiser optar por hotéis e pousadas tradicionais, compare bem os preços. "Quem não abre mão de uma hospedagem assim tem que monitorar sites e aplicativos para pesquisar e comparar com outros na mesma região", cita Eduardo.

Outra boa possibilidade de hospedagem é em serviços e apps de locação de imóveis, diz Eduardo: "Eles permitem uma experiência de morador da cidade, de residente, que é boa. O custo é menor e ainda tem a economia com a alimentação, já que você pode fazer sua própria refeição em casa"

A compra da moeda estrangeira tem que ser feita com antecedência. "O ideal é comprar 70% do que você vai utilizar lá de forma antecipada". Ao comprar lá fora, prefira pagar com a moeda em espécie que você comprou do que usar o cartão de crédito. Além de não fazer dívida futura, você não fica refém da cotação do dia (que pode estar mais alta) e paga menos imposto.

Fazer uma viagem de poucos dias pode ajudar reduzir custos de diárias, mas fazer muitas coisas em pouco tempo também ajuda a encarecer o rolê. "Você aproveita pouco os lugares e tem um gasto muito alto com deslocamento. O ideal é reduzir isso e dar preferência por locais próximos uns dos outros".

Se tiver que fazer muitos deslocamentos, uma boa opção pode ser o transporte público. Países europeus, por exemplo, possuem um sistema de transporte de trilhos bem eficiente e barato ligando vários países.