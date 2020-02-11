Lanche, bagagem, assento gratuito: o que você perdeu nas viagens aéreas

Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Dos mimos luxuosos à água. Com o passar dos anos, muita coisa mudou para os usuários da aviação civil . As empresas que trabalhavam com o transporte aéreo ofereciam verdadeiros banquetes e, em alguns casos, até caviar, lagosta e champanhe. Mas, agora, em sua maioria, passaram a ofertar amendoins ou apenas água. Quem viaja de avião hoje tem que se acostumar em pagar pela bagagem despachada, pela marcação de assento e até mesmo, em alguns casos, pela mala de mão embarcada

Enquanto os mimos aos viajantes diminuíam, o preço da passagem se tornou mais acessível. Assim como o luxo dos pratos servidos, os preços das passagens também eram exorbitantes. A revolução no valor dos bilhetes possibilitou que o número de pessoas voando todos os anos aumentassem e fez da aviação uma alternativa de transporte financeiramente viável para muita gente.

No início da década de 1950, por exemplo, a demanda por mobilidade crescia, porém, o preço da passagem continuava muito acima do orçamento das famílias. Foi aí que surgiu as passagens turísticas, que custavam 30% menos em relação às tarifas existentes. Mas na lista de cortesia permaneciam chás, café, chiclete e doces, que continuavam gratuitos, assim como a bagagem de até 20 kg.

Naquele mesmo período, as aeronaves começaram a ficar maiores, mais modernas e com o tempo de viagem mais curto. Em meio a esse processo, o serviço de bordo foi mudando gradualmente. Anos depois, surgiu a classe econômica e cada vez mais a demanda por esse meio de transporte aumentava.

Para que a concorrência desenfreada entre as empresas aéreas não colocasse em risco a segurança e a qualidade dos serviços prestado aos passageiros, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) começou a regular fortemente a indústria e padronizar as empresas. Nesse período, vender mercadorias na classe econômica era proibido.

Os armários a bordo deixaram de existir e a bagagem de mão passou a ser limitada. Além disso, as aéreas começaram a reduzir as suas ofertas de alimentos na classe econômica. Nada mais das refeições ou super lanches, agora no cardápio só havia espaço para sanduíche simples frio, café, refrigerante, suco e água.

BAGAGEM DESPACHADA E ESCOLHA DE ACENTO DEIXARAM DE SER GRATUITOS

E com relação ao assento? Se você está acompanhado, principalmente por crianças, o custo passou a ser praticamente obrigatório. Afinal, você vai deixar seu filho pequeno ao lado de um estranho? Desde julho de 2018, as empresas aéreas começaram a cobrar pela escolha do assento e alteração de voo. Para marcar a poltrona antes da abertura do check-in é preciso pagar uma taxa, que é a partir de R$ 10, à operadora do voo.

Um ano antes, as aéreas já tinham ganhado o direito de cobrar a bagagem despachada e neste ano começou uma inovação dela: o preço dinâmico. Por último, a novidade se tornou a bagagem de mão paga. As low cost, empresas que ofertam serviços a preços mais baixos, trouxeram a modalidade da Europa, permitindo que o passageiro apenas leve uma bagagem pessoal de até 10 kg e proibindo que esta seja a mala de mão.

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