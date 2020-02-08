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Direito do consumidor

MPF quer que Anac impeça companhias aéreas de cobrar bagagem de mão

Para os procuradores, a medida, adotada por parte das empresas, é um método 'coercitivo e desleal'

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 21:57
Cobrança em bagagem Crédito: StelaDi/Pixabay
Ministério Público Federal (MPF) cobrou da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que passe a coibir a cobrança por bagagens de mão por parte das companhias aéreas. Para os procuradores, a medida, adotada por parte das empresas, é um método "coercitivo e desleal". Eles deram 10 dias para que a Anac responda. O ofício é assinado pela 3ª de Coordenação e Revisão do MPF.
A recomendação do MPF toma como base notícias de que parte das empresas teria decidido limitar a bagagem de mão franqueada de até 10 kg apenas àquelas que puderem ser dispostas abaixo das poltronas dos passageiros. A Gazeta mostrou nessa semana a cobrança por parte das aéreas.

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Companhias aéreas passam a cobrar pela bagagem de mão

Dessa maneira, algumas empresas têm obrigado passageiros a colocar a bagagem de mão embaixo dos assentos, ou a despachar e até pagar pelo uso dos bagageiros.
Para o MPF, a prática é 'coercitiva ou abusiva, dada estreiteza do espaço entre o piso da aeronave e a base do assento, o que obrigaria o consumidor a pagar pela utilização do espaço disponível no compartimento superior ou pelo despacho da bagagem no compartimento inferior de cargas'.

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Entenda quando as empresas aéreas podem cobrar pela bagagem

A cobrança pela bagagem de mão é liberalismo predatório

Também alertam que a exigência 'poderá comprometer a segurança do voo, em caso de emergência, dificultando a livre locomoção e o conforto dos passageiros, pois o local é destinado para colocação dos pés, não sendo o local mais apropriado para a alocação de bagagens'
Com base no Código de Defesa do Consumidor, o MPF afirma que a cobrança representa uma 'vantagem manifestamente excessiva' às aéreas.

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