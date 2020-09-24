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Família pede ajuda

Jovem desaparece após sair de casa para visitar a mãe em Vitória

Ana Luiza Lopes, de 14 anos, deixou a residência nesta quarta-feira (23) e não foi mais vista por amigos e familiares até a noite desta quinta (24). Ela foi encontrada em Cariacica

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 13:39
Ana Luiza Lopes, de 14 anos, desapareceu após sair de casa para visitar a mãe
Ana Luiza Lopes, de 14 anos, desapareceu após sair de casa para visitar a mãe Crédito: Arquivo pessoal
Ana Luiza Lopes, de 14 anos, estava desaparecida desde a manhã desta quarta-feira (23). Ela saiu da casa da avó  que fica no bairro São Pedro 1, em Vitória  para se encontrar com a mãe, mas não apareceu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo. A jovem foi encontrada na noite desta quinta-feira (24), em Cariacica.
A irmã da jovem, Marcella Lopes, explicou que na quarta-feira (23) Ana Luiza dormiu na casa da avó que, assim como a residência onde vive, fica localizada no bairro São Pedro 1. E, ao amanhecer, a jovem disse que iria se encontrar com a mãe, o que não aconteceu.
Segundo informações do boletim de ocorrência, vizinhos viram a jovem às 8h saindo de casa com uma mochila. Além da mochila, os documentos de Ana Luiza também foram levados, pois não foram encontrados na residência em que a adolescente vive.
A mãe de Luiza, Ana Paula Lopes, conta ter entrado em contato e visitado todos os amigos, familiares e pessoas do círculo social de Ana Luiza, porém, não teve êxito.
Preocupada, foi orientada a entrar em contato com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas e, assim, informar o maior número de detalhes possíveis para ajudar na busca da filha.

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