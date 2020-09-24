Jovem desaparece após sair de casa para visitar a mãe em Vitória

Ana Luiza Lopes, de 14 anos, desapareceu após sair de casa para visitar a mãe Crédito: Arquivo pessoal

Ana Luiza Lopes, de 14 anos, estava desaparecida desde a manhã desta quarta-feira (23). Ela saiu da casa da avó  que fica no bairro São Pedro 1, em Vitória  para se encontrar com a mãe, mas não apareceu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo . A jovem foi encontrada na noite desta quinta-feira (24), em Cariacica.

A irmã da jovem, Marcella Lopes, explicou que na quarta-feira (23) Ana Luiza dormiu na casa da avó que, assim como a residência onde vive, fica localizada no bairro São Pedro 1. E, ao amanhecer, a jovem disse que iria se encontrar com a mãe, o que não aconteceu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, vizinhos viram a jovem às 8h saindo de casa com uma mochila. Além da mochila, os documentos de Ana Luiza também foram levados, pois não foram encontrados na residência em que a adolescente vive.

A mãe de Luiza, Ana Paula Lopes, conta ter entrado em contato e visitado todos os amigos, familiares e pessoas do círculo social de Ana Luiza, porém, não teve êxito.