Há três anos, família procura por cobrador que desapareceu em Cachoeiro

Leo Diones Gomes da Silva está desaparecido desde outubro de 2018 Crédito: Divulgação/ Arquivo da família

Leo Diones, que na época tinha 28 anos, trabalhava numa empresa de transporte público municipal. Segundo a família, apesar de ter saído de casa durante a tarde para ir trabalhar, o cobrador não chegou ao trabalho. Ele morava com a esposa no bairro Jardim Itapemirim.

Durante esses três anos desde o desaparecimento, surgiram boatos de que o haviam em Marataízes Vitória e até no Rio de Janeiro , todos conferidos pela família na esperança de localizá-lo. A mãe do cobrador, Lucineia Gomes da Silva, diz que os familiares chegaram a fazer exame de DNA para comparativo com o de ossadas encontradas na região, mas nada foi constatado.

“Tenho esperança e fé em Deus de que ele possa estar vivo. Nada dele foi encontrado e, enquanto não acharem nada, há esperança. Só sei que a vida para mim e para o meu esposo é muito difícil e dolorosa”, conta a mãe.

Além de atuar como cobrador, Leo Diones vendia perfumes para complementar a renda. A família criou um grupo nas redes sociais para tentar coletar informações sobre seu desaparecimento.

INVESTIGAÇÕES

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o inquérito que investigou o desaparecimento de Leo Diones Gomes da Silva foi conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Durante as investigações, diversas informações sobre possíveis paradeiros do desaparecido foram apuradas, no entanto, nenhuma se mostrou verdadeira.

O inquérito foi arquivado no dia 19 de agosto de 2019 e desarquivado em 19 de novembro de 2020, para realização de novas diligências. Naquela época, chegaram novas informações de que Leo Diones havia sido visto na Grande Vitória. A investigação, porém, nada constatou.

Ainda conforme a Polícia Civil, diligências da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim incluíram cerca de 30 depoimentos, interceptação telefônica, afastamento do sigilo bancário, busca com helicóptero do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (Notaer), ofícios para inúmeros órgãos, expedição de cartas precatórias, análise de mídias de câmeras de videomonitoramento, buscas com drone, acareação e outras.