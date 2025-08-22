Home
Empresário de João Neiva desaparece após sair de casa com R$ 5 mil

Eduarda Lisboa

Reporter / [email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 11:44

José Nilson Stefanelli, de 56 anos, desapareceu na manhã de quarta-feira (20) após sair de casa dirigindo sua Hilux prata, em João Neiva.
José Nilson Stefanelli, de 56 anos, desapareceu na manhã de quarta-feira (20) após sair de casa dirigindo sua Hilux prata, em João Neiva. Crédito: Acervo pessoal

Um empresário de 56 anos está desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (20). Familiares relataram que José Nilson Stefanelli saiu de casa, em Ribeirão de Cima, João Neiva, no Norte do Espírito Santo, dizendo que ia ao Centro da cidade, mas não retornou. Ele é chamado por amigos e familiares apenas como Nilson. O homem foi visto pela última vez usando chapéu preto, camiseta vermelha e botina, e dirigindo sua caminhonete, uma Toyota Hilux prata (modelo 2013), de placas OVJ-2D95.

A família contou a reportagem que por volta das 7h da manhã do último dia 20, Nilson disse à mãe, de 77 anos, pouco antes de sair de casa, que iria ao Centro de João Neiva. Pouco depois, a esposa dele tentou contato, mas o telefone não chamou. Segundo os familiares, câmeras de videomonitoramento da região indicam que a caminhonete conduzida por ele seguiu pela região de Taquara em direção a Aracruz.

No boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Nilson consta que um homem esteve na residência dele, uma hora após ele sair de casa, por volta das 8h, dizendo ter combinado a venda de uma caminhonete. O mesmo indivíduo retornou no mesmo dia à tarde, e novamente na manhã de quinta-feira (21), perguntando pelo empresário.

Ainda no registro do desaparecimento foi informado pela família que dois dias antes de desaparecer Nilson sacou R$ 5 mil para pagar prestações de outro veículo, mas voltou dizendo que não havia conseguido fazer o pagamento. No dia do desaparecimento, o empresário saiu levando a quantia.

Parentes afirmam que Nilson não tem histórico de desavenças, não tinha dívidas e nunca desapareceu antes. O empresário é dono de uma empresa de manutenção e limpeza de torres de telefonia e muito conhecido na região pela disposição para ajudar, segundo a irmã dele, Renata Stefanelli.

Ele é uma pessoa de bom coração e muito ligada à família. Nunca ficou incomunicável assim. Estamos desesperados, pedindo ajuda para encontrá-lo

Renata Stefanelli

Irmã de Nilson

A Polícia Civil informou, em nota, que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva estão em andamento. "Porém, até o momento, ele não foi localizado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", pontuou a corporação.

A família pede de quem tiver informações sobre o desaparecimento do empresário, faça contato pelo telefone (27) 99849-4578.

